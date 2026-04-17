Khẩn trương hoàn tất các điều kiện tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026

Ngày 17/4, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai công tác chuẩn bị cho chuỗi sự kiện.

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, đến ngày 16/4/2026, công tác chuẩn bị tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 cơ bản được triển khai đồng bộ, bám sát kế hoạch đề ra. Nhiều nội dung quan trọng đã hoàn thành, sẵn sàng phục vụ các hoạt động chính thức.

Đối với phần lễ, các nghi thức truyền thống được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm trang nghiêm, đúng quy định. Công tác hậu cần phục vụ nghi lễ được triển khai đầy đủ, từ cấp phát trang phục, thẻ đại biểu đến hoàn thiện giấy mời, chúc văn và phân công lãnh đạo tỉnh tham dự các hoạt động.

Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động đã tổ chức thành công, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực như họp báo tuyên truyền, Giải Marathon “Về nguồn”, Giải golf Cúp Hùng Vương, trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng Hùng Vương, Hội sách Đất Tổ...

Các hoạt động trọng tâm tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ, trong đó chương trình khai mạc đã hoàn tất sơ duyệt, tổng duyệt, cơ bản đáp ứng điều kiện tổ chức với quy mô hơn 2.000 đại biểu tham dự.

Các hoạt động như lễ hội văn hóa dân gian đường phố, liên hoan văn nghệ quần chúng, các giải thể thao truyền thống, bơi chải, bóng chuyền, hội chợ và các sự kiện kích cầu du lịch... đang được hoàn thiện, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tại cuộc họp.

Công tác tuyên truyền được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số với hàng nghìn tin, bài, sản phẩm truyền thông. Hoạt động cổ động trực quan được tăng cường, góp phần tạo không khí lễ hội rộng khắp. Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị và cơ sở vật chất phục vụ lễ hội được các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai, bảo đảm các điều kiện tốt nhất để sự kiện diễn ra trang trọng, an toàn, hiệu quả.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát toàn bộ nội dung công việc; chủ động kiểm tra, hoàn thiện từng hạng mục theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, tiến độ và tính đồng bộ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với vai trò cơ quan thường trực cần chủ động nắm bắt tình hình, tăng cường kiểm tra, giám sát toàn diện các hoạt động; quản lý chặt chẽ công tác báo chí, việc cấp thẻ đại biểu bảo đảm đúng quy định; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quân đội để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Khu di tích lịch sử Đền Hùng được yêu cầu đặc biệt chú trọng công tác trang trí, khánh tiết trên các tuyến đường trọng điểm, nhất là trục kết nối từ Đền Hùng sang Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân, Đền Mẫu Âu Cơ; kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh, hàng quán, bảo đảm mỹ quan, trật tự và an toàn cho Nhân dân, du khách.

Đối với các đơn vị tham gia hội trại, cần khẩn trương hoàn thiện nội dung, hình thức thể hiện; việc chấm điểm phải bảo đảm khách quan, công bằng, tạo động lực khuyến khích các đơn vị đầu tư bài bản, thu hút đông đảo lực lượng tham gia.

Lãnh đạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng báo cáo công tác chuẩn bị tại cuộc họp.

Bên cạnh đó, Khu di tích lịch sử Đền Hùng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu lắp đặt hệ thống màn hình LED tại một số điểm dừng chân, cung cấp thông tin về di tích nhằm phục vụ đại biểu và du khách.

Lực lượng Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp triển khai hiệu quả các phương án bảo đảm an ninh trật tự; chú trọng phân luồng, điều tiết giao thông, bố trí phương tiện hợp lý, không để xảy ra ùn tắc, đặc biệt trong thời điểm cao điểm và khi đón các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Nhấn mạnh yêu cầu về tinh thần trách nhiệm, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, quyết tâm tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 trang trọng, an toàn, văn minh, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với đồng bào và du khách.

Lê Minh