Giỗ Tổ Hùng Vương - Phát huy tinh thần đại đoàn kết

Năm nay là năm đầu tiên lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng được tổ chức khi 3 tỉnh Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Hòa Bình về chung một nhà. Cùng với việc giữ gìn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay còn là sự kiện quan trọng, mang ý nghĩa củng cố sức mạnh đoàn kết, phát huy tinh thần chung sức, đồng lòng của Nhân dân Đất Tổ để cùng tiến nhanh, tiến mạnh vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đoàn đại biểu cán bộ, Nhân dân các xã Cụm 9 (vùng Kim Bôi, Lương Sơn - khu vực Hòa Bình) dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Việc hợp nhất Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình đã mở ra một không gian phát triển rộng lớn mang tính chiến lược, nguồn lực vật chất và tinh thần to lớn cho vùng Đất Tổ. Với diện tích tự nhiên hơn 9.300 km2 và dân số hơn 4 triệu người, Phú Thọ sau hợp nhất mang trong mình sự tổng hòa của hồn cốt linh thiêng của Đất Tổ, tiềm năng to lớn của thiên nhiên hùng vĩ và vị thế của nền công nghiệp hiện đại.

Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng, việc hợp nhất địa giới hành chính mới chỉ là bước khởi đầu và cần tiếp tục “hợp nhất lòng người”, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Nhân dân. Sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng chính là minh chứng cho sự hoà hợp, đoàn kết, thống nhất của tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập.

Từ trung tuần tháng 2 âm lịch, công tác chuẩn bị cho Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026 đã được các địa phương hân hoan, tích cực chuẩn bị. Điểm mới của Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm nay đó là sự tham gia của các địa phương thuộc khu vực Hòa Bình, Vĩnh Phúc cũ.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thư - Bí thư Đảng uỷ xã Mường Động cho biết: Chuẩn bị cho sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này, từ rất sớm các xã thuộc Cụm số 9 đã tiến hành họp bàn, thảo luận, thống nhất phân công công tác tổ chức, nhân lực tham gia các hoạt động. Theo đó, xã Mường Động chủ trì xây dựng mô hình trại văn hóa của cụm; xã Dũng Tiến chuẩn bị lễ vật dâng hương tại đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và đền Mẫu Âu Cơ; xã Hợp Kim chuẩn bị lễ vật dâng hương tại đền thờ các Vua Hùng thuộc Khu di tích Đền Hùng. Mỗi xã bố trí một gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm trong khu vực hội trại. Xã Kim Bôi thành lập đoàn văn nghệ quần chúng tham gia liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Phú Thọ; xã Nật Sơn thành lập đội tham gia hội thi gói, nấu bánh chưng và đội thi giã bánh giầy; xã Cao Dương chủ trì thiết kế, hoàn thiện xe lưu động chở mô hình biểu tượng tiêu biểu của cụm; xã Lương Sơn và Liên Sơn mỗi đơn vị tuyển chọn 30 người tham gia màn nghệ thuật diễu hành đường phố. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất.

Lần đầu tham dự sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt này, cùng với việc chuẩn bị các nội dung tham gia Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, các xã, phường trên địa bàn đã tổ chức các đoàn dâng hương, báo công, hành hương về Đất Tổ.

Đồng chí Sùng A Chênh - Bí thư Đảng uỷ xã Pà Cò phấn khởi cho biết: Từ xã vùng cao, vùng xa nhất tỉnh, đoàn cán bộ, Nhân dân xã Pà Cò đã về đến Đền Hùng linh thiêng. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao dựng nước và giữ nước của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân. Tại buổi lễ, đoàn đại biểu cũng báo cáo trước anh linh các Vua Hùng về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thời gian qua. Hoạt động dâng hương là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Pà Cò bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các bậc tiền nhân, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó với các địa phương.

Trường Phổ thông Liên cấp Dạ Hợp (phường Hòa Bình) tổ chức cho học sinh tham quan Khu di tích lịch sử Đền Hùng, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Cùng thời điểm này, đông đảo các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh, trong đó có khu vực Hòa Bình và Vĩnh Phúc cũ đã tổ chức các đoàn hành hương về Đền Hùng để dâng hương, báo công nhân dịp Giỗ Tổ. Hướng về tổ tiên, mỗi người dân Đất Tổ với những việc làm cụ thể, trên tinh thần hòa hợp dân tộc, sẽ cùng nhau vun đắp để thúc đẩy sự phát triển của quê hương, của tỉnh nhà.

Hướng về cội nguồn dân tộc, làm sâu sắc tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, kế thừa và phát huy những thành quả của công cuộc đổi mới đất nước, đáp ứng lòng mong mỏi của những lớp người đi trước, cấp uỷ, chính quyền các cấp tỉnh Phú Thọ đã và đang tích cực lắng nghe tiếng nói từ Nhân dân, từ cơ sở. Tập trung phát huy cao nhất tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, để mỗi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của công cuộc đổi mới.

Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ - 2026 là dịp để chúng ta khơi dậy lòng tự hào dân tộc, củng cố tinh thần đoàn kết. Để mỗi người dân Phú Thọ, dù đi đâu, làm gì cũng mang trong mình cốt cách, bản lĩnh của con cháu Vua Hùng. Đoàn kết, con người và văn hóa chính là nguồn lực nội sinh, sức mạnh nền tảng của Phú Thọ trong kỷ nguyên mới.

Dương Liễu