Xây dựng mô hình du lịch thông minh tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng: Nâng tầm trải nghiệm, gìn giữ giá trị Đất Tổ

Khu di tích lịch sử Đền Hùng là di tích Quốc gia đặc biệt - nơi thờ các Vua Hùng - tổ tiên của dân tộc Việt Nam, mỗi năm đón hàng triệu lượt du khách đến tham quan, hành hương, đặc biệt là vào là dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Trước yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện trải nghiệm cho du khách, việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý, vận hành khu di tích trở thành xu hướng tất yếu.

Cán bộ khu di tích lịch sử Đền Hùng hướng dẫn du khách tra cứu thông tin du lịch.

Ngay từ cổng vào, hệ thống bảng chỉ dẫn điện tử, mã QR tra cứu thông tin, bản đồ số... đã giúp du khách dễ dàng tìm kiếm điểm tham quan, nắm bắt lịch trình các hoạt động lễ hội. Những tiện ích này đang từng bước thay đổi cách tiếp cận du lịch truyền thống, hướng tới sự chủ động, thuận tiện và thân thiện hơn.

Lần đầu đến Đền Hùng, chị Nguyễn Thanh Hương, du khách Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ “Việc sử dụng mã QR để tra cứu thông tin tại các điểm di tích rất tiện lợi. Chỉ cần quét mã là có thể xem đầy đủ thông tin, nội dung rõ ràng, dễ hiểu, giúp chuyến tham quan ý nghĩa hơn”.

Hiện nay, Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã lắp đặt 3 trạm tra cứu thông tin tại các vị trí: Cổng Trung tâm lễ hội, cổng chính Đền Hùng và khu vực Ngã 5 Đền Giếng. Các trạm được trang bị màn hình cảm ứng, cung cấp đa dạng nội dung như: thông tin tổng quan về khu di tích; bản đồ, lộ trình tham quan; thông tin lễ hội, sự kiện văn hóa; cùng hình ảnh, video quảng bá về khu di tích nói riêng và các điểm du lịch của tỉnh Phú Thọ nói chung.

Trao đổi với chúng tôi, bà Tạ Thị Bích Hường, du khách tỉnh Tuyên Quang phấn khởi cho biết: Hệ thống tra cứu giúp du khách dễ dàng tìm hiểu thông tin trước khi lên các đền như Đền Hạ, Đền Trung. Việc tích hợp hình thức chuyển khoản công đức cũng tạo sự minh bạch, thuận tiện cho du khách.

Không chỉ dừng lại ở cung cấp thông tin, mô hình du lịch thông minh tại Đền Hùng còn hướng tới quản lý tổng thể: Điều tiết lượng khách, bảo đảm an ninh trật tự, giám sát môi trường và nâng cao chất lượng dịch vụ. Các phần mềm trên hệ thống Kiosk được thiết kế thân thiện, hỗ trợ đa ngôn ngữ và vận hành trên nền tảng quản lý tập trung.

Ông Thiều Nhật Tân, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết: việc triển khai dự án nhằm nâng cao trải nghiệm tra cứu thông tin, đồng thời giới thiệu đầy đủ, sinh động các giá trị của khu di tích tới đông đảo du khách. Qua đó, góp phần quảng bá sâu rộng di sản văn hóa của Đất Tổ. Đây cũng là một nhiệm vụ quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số, hướng tới nâng cao hiệu quả công tác quản lý. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ còn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng. Các thông điệp về bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan, xây dựng nếp sống văn minh được truyền tải trực quan, sinh động thông qua các nền tảng số, giúp lan tỏa mạnh mẽ tới người dân và du khách.

Với những tín hiệu tích cực ban đầu, mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng đang mở ra nhiều kỳ vọng. Không chỉ nâng cao trải nghiệm cho du khách, hướng đi này còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa Đất Tổ trong thời đại số.

Sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại đang tạo nên diện mạo mới cho Đền Hùng - điểm đến linh thiêng, ngày càng văn minh, thân thiện và hiện đại...

Bích Liên - Đặng Khánh