Nghĩa đồng bào sưởi ấm non thiêng Nghĩa Lĩnh

“Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba”, từ sáng sớm 19/4 (tức mùng 3 tháng Ba năm Bính Ngọ), dù chưa đến chính hội, nhưng tấm lòng hướng về nguồn cội của con dân đất Việt đã khiến không khí tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng trở nên ấm áp, thắm đượm nghĩa tình đồng bào.

Trong không gian bảng lảng khói sương nơi núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng, đông đảo người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đã về dâng nén tâm hương, thành kính tri ân công đức Tổ tiên. Giữa đại ngàn xanh thẳm, từng đoàn người nối nhau tạo nên khung cảnh trẩy hội náo nức, rộn ràng.

Trục hành lễ rực rỡ cờ hoa và đèn lồng đỏ, chào đón dòng người về dâng hương ngày một đông hơn.

Từng đoàn người nối nhau dưới chân núi, nơi đặt tấm biển đỏ vinh danh Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Dù chưa đến chính hội, nhưng lượng người dân và du khách đổ về Đền Hùng rất đông, xếp hàng trang nghiêm trên các bậc thang dẫn lên các đền.

Từng đoàn người nối nhau từ cổng Công quán lên Đền Hạ.

Đền Hạ trong khói hương nghi ngút, người dân thành kính dâng hương tri ân công đức Tổ tiên.

Nhiều người dân vãn cảnh trước sân Chùa Thiên Quang (Đền Hạ).

Nhà chùa đã bố trí điểm chụp ảnh, nghỉ chân cho du khách.

Dòng người chầm chậm di chuyển ngay ngắn qua Đền Hạ để lên Đền Trung.

Khung cảnh tại Đền Trung.

Truyền thống “uống nước nhớ nguồn” tiếp tục được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ. Nhiều gia đình đưa cả người già và trẻ nhỏ về Đền Hùng dịp này như một cách giáo dục về cội nguồn dân tộc.

Người dân thành kính dâng hương tri ân công đức Tổ tiên, gửi gắm những lời nguyện cầu tốt đẹp cho gia đình và đất nước.

Lê Hoàng