Đền Hùng
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Nghĩa đồng bào sưởi ấm non thiêng Nghĩa Lĩnh

“Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba”, từ sáng sớm 19/4 (tức mùng 3 tháng Ba năm Bính Ngọ), dù chưa đến chính hội, nhưng tấm lòng hướng về nguồn cội của con dân đất Việt đã khiến không khí tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng trở nên ấm áp, thắm đượm nghĩa tình đồng bào.

Trong không gian bảng lảng khói sương nơi núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng, đông đảo người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đã về dâng nén tâm hương, thành kính tri ân công đức Tổ tiên. Giữa đại ngàn xanh thẳm, từng đoàn người nối nhau tạo nên khung cảnh trẩy hội náo nức, rộn ràng.

Trục hành lễ rực rỡ cờ hoa và đèn lồng đỏ, chào đón dòng người về dâng hương ngày một đông hơn.

Từng đoàn người nối nhau dưới chân núi, nơi đặt tấm biển đỏ vinh danh Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Dù chưa đến chính hội, nhưng lượng người dân và du khách đổ về Đền Hùng rất đông, xếp hàng trang nghiêm trên các bậc thang dẫn lên các đền.

Từng đoàn người nối nhau từ cổng Công quán lên Đền Hạ.

Đền Hạ trong khói hương nghi ngút, người dân thành kính dâng hương tri ân công đức Tổ tiên.

Nhiều người dân vãn cảnh trước sân Chùa Thiên Quang (Đền Hạ).

Nhà chùa đã bố trí điểm chụp ảnh, nghỉ chân cho du khách.

Dòng người chầm chậm di chuyển ngay ngắn qua Đền Hạ để lên Đền Trung.

Khung cảnh tại Đền Trung.

Truyền thống “uống nước nhớ nguồn” tiếp tục được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ. Nhiều gia đình đưa cả người già và trẻ nhỏ về Đền Hùng dịp này như một cách giáo dục về cội nguồn dân tộc.

Người dân thành kính dâng hương tri ân công đức Tổ tiên, gửi gắm những lời nguyện cầu tốt đẹp cho gia đình và đất nước.

Lê Hoàng


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Khu Di tích lịch sử Đền Hùng trẩy hội Nhân dân tháng ba Không gian Không khí Tấm lòng Đồng bào Tổ quốc Tri ân
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long