Đoàn đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 19/4, đoàn đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng về cội nguồn trước thềm Đại hội lần thứ Nhất của Hiệp hội.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Thượng cung.

Tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, các đại biểu đã thành kính dâng hương, hoa tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Trước anh linh các Vua Hùng, cộng đồng doanh nhân Đất Tổ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao dựng nước của Tổ tiên. Đồng thời, báo cáo những kết quả bước đầu của Hiệp hội trong việc kết nối doanh nghiệp, doanh nhân, nâng cao năng lực cạnh tranh; tạo việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động; thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, hướng tới phát triển xanh, bền vững; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, mở rộng thị trường...

Đoàn đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Trong nhiệm kỳ mới, Hiệp hội sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh doanh nhân, xây dựng tổ chức vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Lê Hoàng


Tin liên quan

Gợi ý

