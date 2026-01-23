Cụm thi đua số 5 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 23/1, Cụm thi đua số 5 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam gồm 6 tỉnh: Phú Thọ, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên và Ninh Bình tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Cụm thi đua số 5 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ký giao ước thi đua năm 2026.

Bám sát chủ đề thi đua năm 2025: “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, phát triển bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế bền vững bước vào kỷ nguyên mới”. Cụm thi đua số 5 BHXH Việt Nam đã triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị được giao.

Tỷ lệ hoàn thành BHXH bắt buộc bình quân toàn cụm đạt 104,31%; BHXH tự nguyện đạt 88,83% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng 104,1% dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do BHXH Việt Nam giao.

Năm 2026, Cụm thi đua số 5 BHXH Việt Nam tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ BHXH Việt Nam giao.

Tại hội nghị, các đơn vị trong cụm đã bầu BHXH tỉnh Quảng Ninh làm Cụm trưởng Cụm thi đua số 5 BHXH Việt Nam và tiến hành phát động phong trào thi đua năm 2026.

Văn Hải - Mạnh Khiêm