Cuộc thi báo chí “Phú Thọ vững bước đi lên”: Lan tỏa khát vọng phát triển quê hương Đất Tổ

Sau hơn 5 tháng phát động, C uộc thi báo chí “Phú Thọ vững bước đi lên” nhận được hơn 150 tác phẩm báo chí dự thi ở các loại hình. Sau vòng sơ khảo, 113 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất lọt vào vòng chung khảo. Cuộc thi là sân chơi nghề nghiệp dành cho những người làm báo, là diễn đàn để đội ngũ những người làm báo trong và ngoài tỉnh phản ánh sinh động những thành tựu, khát vọng và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh trên chặng đường phát triển mới. Cuộc thi thực sự trở thành nơi lan tỏa khát vọng phát triển quê hương Đất Tổ.

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ngày 21/1/2026, Hội Nhà báo tỉnh phát động Cuộc thi báo chí “Phú Thọ vững bước đi lên”.

Là cuộc thi báo chí chuyên đề, đây không chỉ là sân chơi nghề nghiệp dành cho những người làm báo mà còn được kỳ vọng trở thành diễn đàn để đội ngũ báo chí trong và ngoài tỉnh phản ánh sinh động những thành tựu, khát vọng và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh trên chặng đường phát triển mới.

Hội đồng giám khảo cuộc thi “Phú Thọ vững bước đi lên” thảo luận, đánh giá các tác phẩm tại vòng chung khảo.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định mục tiêu xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại; phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng Đất Tổ, góp phần cùng cả nước tự cường, tự tin, tiến mạnh vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Để các mục tiêu, nhiệm vụ và những khâu đột phá của Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, công tác tuyên truyền giữ vai trò đặc biệt quan trọng, trong đó báo chí là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Xuất phát từ yêu cầu đó, Cuộc thi báo chí “Phú Thọ vững bước đi lên” được tổ chức nhằm huy động đội ngũ những người làm báo trong và ngoài tỉnh tham gia tuyên truyền sâu rộng những chủ trương, định hướng phát triển của tỉnh; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, lan tỏa các mô hình hay, cách làm sáng tạo, những điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất, công tác và học tập.

Nhà báo Triệu Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh trao đổi: Sau khi có kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đã ban hành kế hoạch, thể lệ Cuộc thi “Phú Thọ vững bước đi lên” với mục đích huy động hội viên nhà báo tập trung tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đi vào cuộc sống.

Kế hoạch nhấn mạnh, các tác phẩm dự thi cần tập trung phản ánh những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh và các địa phương, đơn vị trong nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025; đồng thời làm rõ những kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Thông qua Cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn kịp thời động viên, khuyến khích đội ngũ hội viên, nhà báo, công tác viên báo chí phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống, dựng xây tỉnh nhà.

Cuộc thi cũng là hoạt động tuyên truyền trọng tâm của Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ, liên chi hội, chi hội, câu lạc bộ nhà báo trực thuộc chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, các hoạt động kỷ niệm của tỉnh và đất nước; tạo ra phong trào thi đua rộng khắp trong toàn thể hội viên nhà báo nỗ lực sáng tạo tác phẩm baó chí chất lượng cao.

Qua đó có thể tôn vinh, khen thưởng, trao giải cho các tác giả có những tác phẩm báo chí xuất sắc, những người làm báo tâm huyết, sáng tạo, có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Sau 5 tháng phát động, đến đầu tháng 6 năm 2026, Ban Tổ chức Cuộc thi “Phú Thọ vững bước đi lên” đã nhận được trên 150 tác phẩm báo chí ở các loại hình dự thi. Sau vòng sơ khảo, 113 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất lọt vào vòng chung khảo.

Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo Cuộc thi: Các tác phẩm dự thi lần này phản ánh sâu rộng những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh và các địa phương, đơn vị trong tỉnh. Nhiều tác phẩm báo chí có tính thời sự và giàu chất liệu thực tiễn.

Nhiều tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ; đồng thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Điều đó cho thấy cuộc thi không chỉ hướng tới việc ghi nhận thành tựu mà còn khuyến khích báo chí phát huy vai trò phản biện xã hội, đồng hành cùng sự phát triển của địa phương.

Với sự tham gia của nhiều loại hình báo chí, những tác phẩm báo chí dự thi đã được các tác giả, nhóm tác giả khai thác thế mạnh của từng loại hình, mang đến cho công chúng những tác phẩm chất lượng cao, có chiều sâu, phản ánh sinh động nhịp sống phát triển của quê hương Đất Tổ.

Thông qua những tác phẩm báo chí giàu tính phát hiện, giàu hơi thở cuộc sống, hình ảnh một Phú Thọ năng động, đổi mới và khát vọng vươn lên sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ.

Nhà báo Ngọc Anh, phòng Thời sự, Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ chia sẻ: Tham gia cuộc thi báo chí “Phú Thọ vững bước đi lên” mang lại cho tôi những cảm xúc thật đặc biệt và đầy tự hào, bởi đây là cuộc thi đầu tiên được Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ tổ chức sau khi hợp nhất tỉnh. Là một người làm báo, tôi mong muốn được đóng góp những tác phẩm chất lượng cao, phản ánh chân thực và sinh động bức tranh toàn cảnh về thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; đặc biệt muốn truyền tải những kết quả đầy khởi sắc bước đầu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và các phong trào thi đua, hướng tới mục tiêu đưa Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững, hiện đại trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chỉ được phát động trong hơn 5 tháng, Cuộc thi báo chí “Phú Thọ vững bước đi lên” đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, thật sự trở thành sân chơi cho hội viên, nhà báo, cộng tác viên báo chí trong và ngoài tỉnh. Hội đồng giám khảo Cuộc thi đã làm việc công tâm, khách quan, chọn ra 43 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất để trao giải. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến được tổ chức vào tháng 6 năm 2026 nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026).

Với ý nghĩa chính trị sâu sắc cùng sức lan tỏa rộng lớn, Cuộc thi báo chí “Phú Thọ vững bước đi lên” đã tạo ra đợt sinh hoạt nghề nghiệp sôi nổi trong đội ngũ những người làm báo, góp phần tuyên truyền hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, khơi dậy niềm tin, ý chí và khát vọng phát triển, chung sức xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Ngọc Nhâm