Đã có 2 xã hết bệnh Dịch tả lợn châu Phi

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản toàn tỉnh còn 66 xã, phường có bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) chưa qua 21 ngày, tăng 2 xã, phường so với ngày 24/7 là xã Chí Tiên và phường Âu Cơ.

Tổ chuyên môn của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường lấy mẫu xét nghiệm bệnh DTLCP ở xã Chân Mộng

Lũy kế đến nay, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 68 xã, phường trong toàn tỉnh, trong đó có 2 xã là Cao Sơn và Xuân Đài đã hết dịch. Tổng số hộ có lợn mắc bệnh trên 1.200 hộ; ốm, chết, tiêu hủy trên 12.000 con.

Đã công bố dịch tại 26 xã, trong đó khu vực tỉnh Phú Thọ (cũ) có 4 xã là Tân Sơn, Xuân Viên, Sơn Lương, Hiền Lương; khu vực tỉnh Hòa Bình (cũ) có 22 xã gồm Yên Thủy, Yên Trị, Mai Châu, Pà Cò, Kim Bôi, Hợp Kim, Tiền Phong, Thung Nai, Lạc Sơn, Nật Sơn, Lạc Lương, Thượng Cốc, Mường Hoa, Cao Phong, Nhân Nghĩa, An Nghĩa, Mường Thàng, Dũng Tiến, Mường Động, Toàn Thắng, Mai Hạ, Yên Phú.

Để khử trùng tiêu độc và vệ sinh môi trường chăn nuôi, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản đã cấp 13.078 lít hóa chất khử trùng từ nguồn của tỉnh cho các xã phòng, chống dịch.

Hiện nay, các xã, phường đã và đang chủ động chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP. Huy động lực lượng, các nguồn lực hợp pháp tại địa phương để kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để bùng phát dịch bệnh, hạn chế phát sinh ổ dịch mới. Kiên quyết xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh; ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển lợn bệnh, vứt xác lợn chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường. Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh, sát trùng chuồng nuôi và khu vực chăn nuôi bằng vôi và hóa chất sát trùng.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, tuần tra kiểm soát, giám sát việc vận chuyển lợn, sản phẩm lợn; tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển lợn, sản phẩm lợn trái phép vào địa bàn phường, xã; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn không bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan, các biện pháp phòng dịch bệnh và sử dụng vắc xin DTLCP cho đàn lợn thịt theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Quân Lâm