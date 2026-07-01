Đa dạng hình thức giáo dục chính trị cho đoàn viên thanh niên

Giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đoàn và xây dựng Đảng, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị khơi dậy khát vọng cống hiện cho thế hệ trẻ trong giai đoạn mới.

Hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, vấn đề an ninh mạng đang diễn ra phức tạp có tác động đa chiều, đa phương diện đối với thế hệ trẻ, dẫn tới một số thanh niên giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, ngại tham gia các hoạt động xã hội, thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Các thế lực thù địch, đối tượng xấu, cực đoan lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc, đưa tin sai sự thật, kích động nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đặc biệt trong thời điểm diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn của tỉnh và đất nước. Điều đó càng đặt ra vấn đề cần phải đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm xây dựng lý tưởng sống, nhận thức đúng đắn cho lực lượng ĐVTN.

Đoàn thanh niên các xã: Mai Hạ, Mai Châu, Tân Mai, Pà Cò và Bao La tổ chức Hành trình về địa chỉ đỏ tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thanh Hóa).

Những năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tập trung đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch, phong trào và hoạt động tiêu biểu của tổ chức Đoàn - Hội - Đội, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai sâu rộng với các đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Nhớ về Bác - lòng ta trong sáng hơn”.

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi được triển khai với nội dung và hình thức phù hợp. Công tác tuyên truyền về Luật Thanh niên, Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025-2030 và chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền các cấp với thanh niên được đẩy mạnh.

Bên cạnh đó, việc tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng được duy trì hiệu quả. Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức các hoạt động gắn với các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị của tổ chức, địa phương và đất nước. Công tác tuyên truyền cũng như các hoạt động chào mừng đã được các cấp bộ Đoàn triển khai mạnh mẽ với nhiều hình thức đa dạng, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.

Theo chỉ đạo của Tỉnh đoàn, các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh triển khai mô hình số hóa các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử; các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, đất nước, vùng miền, dân tộc thu hút trên 50.550 lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động về nguồn, thăm quan, tìm hiểu các địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ, bảo tàng lịch sử... Nhiều đơn vị tổ chức hoạt động kết nạp đội viên, đoàn viên tại các khu căn cứ, di tích lịch sử, tổ chức các hoạt động dâng hương, dâng hoa nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, bia ghi danh các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn thanh niên xã Thung Nai phối hợp với Công an xã tổ chức Chương trình truyền thông tuyên truyền pháp luật về bảo vệ trẻ em dưới 18 tuổi, an toàn giao thông, phòng chống ma túy cho thanh thiếu nhi năm 2026.

Bí thư Đoàn thanh niên phường Phú Thọ Lê Thị Phương Dung chia sẻ: “Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh đoàn, Đường phường đã triển khai có hiệu quả Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2023-2030”; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Ứng xử văn minh trên không gian mạng” thông qua việc thường xuyên đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực, những hành động đẹp, gương người tốt, việc tốt trên website, fanpage và các nền tảng mạng xã hội của tổ chức Đoàn”.

Thời gian qua, toàn tỉnh tổ chức 372 hoạt động hưởng ứng trào lưu, xu hướng tích cực trên không gian mạng với trên 32.000 lượt đăng tải video, clip, hình ảnh tham gia hưởng ứng của thanh niên; đồng thời tổ chức 561 hoạt động nâng cao văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi với 53.898 lượt thanh thiếu nhi tham gia.

Những kết quả đạt được cho thấy việc đa dạng hóa các hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, xây dựng bản lĩnh chính trị và trách nhiệm xã hội cho ĐVTN. Đây là tiền đề quang trọng để thế hệ trẻ phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, cống hiến trong học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc.

Thu Hà