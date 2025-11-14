Đà Lạt được tạp chí Mỹ chọn là điểm ngắm bình minh đẹp nhất thế giới

Tạp chí du lịch National Geographic giới thiệu Đà Lạt với các điểm săn mây, ngắm đỉnh Langbiang ẩn hiện trong sương, đồi thông nhấp nhô, tạo cảnh sắc cuốn hút lúc bình minh.

Tạp chí Mỹ chọn Đà Lạt là điểm mở màn cho hành trình khám phá thế giới khi ngày mới bắt đầu. Cao nguyên Lâm Viên được đánh giá là “nơi bình minh thuộc về mây trời”, thung lũng ngập sương và những đỉnh núi nổi lên như những hòn đảo trôi giữa “biển trắng”.

Biển mây bao phủ khắp rừng thông và núi đồi ở Đà Lạt. Ảnh: Vũ Ngọc Thiện

National Geographic mô tả săn mây ở Đà Lạt như một nghi thức của người yêu thiên nhiên. Trước khi mặt trời ló rạng, du khách leo lên những ngọn đồi cao khoảng 1.400 m để ngắm sương mù cuộn qua rừng thông và đồi chè. Khoảnh khắc này chỉ kéo dài chừng một giờ, trong lúc hơi lạnh ban đêm còn giữ mây dưới thung lũng trước khi nắng làm tan dần lớp sương.

“Mây Đà Lạt đẹp nhất trong không khí se lạnh buổi sớm, khó diễn tả bằng lời, chỉ có thể cảm nhận bằng tất cả các giác quan”, tạp chí dẫn chia sẻ của anh Đinh Văn Dôn, chủ hãng lữ hành Happy Day Travel.

Sương sớm hòa cùng mây trên đồi Đa Phú. Ảnh: Vũ Ngọc Thiện

Để săn mây, du khách nên dậy từ 5-6h. Những điểm ngắm lý tưởng được dân địa phương và nhiếp ảnh gia gợi ý gồm Đa Phú, Thiên Phúc Đức và Ngô Quyền, nơi biển mây dày và nắng đầu ngày xuất hiện.

Từ thú vui địa phương, săn mây trở thành trải nghiệm đặc trưng của Đà Lạt, thu hút hàng nghìn du khách. Chuyên trang nhận định đây là “khoảnh khắc hiếm hoi khi ranh giới giữa trời và đất gần như biến mất”, tạo nên sức hấp dẫn riêng cho Việt Nam trên bản đồ bình minh thế giới.

Trung tâm Đà Lạt nhìn từ đồi Ngô Quyền khi màn sương tan dần. Ảnh: Vũ Ngọc Thiện

Sáu điểm còn lại được tạp chí Mỹ giới thiệu sau Đà Lạt gồm: Danakil (Ethiopia) với núi lửa Erta Ale và hồ muối Asale; dãy Andes (Peru) nơi nghệ nhân Quechua dệt trong sương sớm; Emilia-Romagna (Italy) với nghi lễ làm Parmigiano Reggiano từ rạng đông; đầm muối Guérande (Pháp) lấp lánh lúc sớm mai; Azores (Bồ Đào Nha) với thuyền gỗ ra khơi trước bình minh và Varanasi (Ấn Độ) nơi sông Hằng ngân vang giai điệu raga buổi sớm.

National Geographic Traveller, tạp chí du lịch thuộc hệ thống NatGeo - nổi tiếng với phong cách kể chuyện sinh động và hình ảnh chất lượng cao. Ra mắt năm 1984, bản Anh phát hành từ năm 2010, hướng đến độc giả yêu thích khám phá và du lịch bền vững. Với mạng lưới cộng tác viên toàn cầu và tiêu chuẩn biên tập nghiêm ngặt, đây là một trong những nguồn tham khảo uy tín về điểm đến và trải nghiệm du lịch.

Nguồn vnexpress.net