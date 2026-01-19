Đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 19/1, trước giờ khai mạc phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong không khí trang nghiêm thành kính, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự Đại hội đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Đây là hoạt động khởi đầu đầy ý nghĩa, thể hiện lòng thành kính, biết ơn vô hạn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta cũng như các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc; đồng thời khẳng định quyết tâm, tầm nhìn chiến lược, định hướng con đường đi lên của đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, hướng tới hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045.

Dẫn đầu Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tô Lâm - Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Lương Cường - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư; Bùi Thị Minh Hoài - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên trong cả nước. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Vào Lăng viếng Bác, Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ dự Đại hội lần thứ XIV của Đảng có 61 đại biểu do đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn.

Trong giờ phút thiêng liêng, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, người đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp độc lập của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân. Thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu nguyện một lòng đi theo con đường Người đã vạch ra, quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".

Đinh Vũ

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn Quân nhạc thực hiện nghi thức tại buổi lễ.

Đoàn đại biểu Quân đội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Công an vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ cùng các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh