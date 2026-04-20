Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI:

Đại biểu tỉnh Phú Thọ góp ý dự thảo một số nghị quyết của Quốc hội

Sáng 20/4, Quốc hội khóa XVI bước vào đợt 2 của Kỳ họp thứ Nhất. Trong sáng nay, Quốc hội nghe trình bày các nội dung: Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam; báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam; Tờ trình về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công; báo cáo thẩm tra về 2 dự thảo: Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công.

Tiếp đó, trong chương trình thảo luận ở Tổ, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Phú Thọ thảo luận tại Tổ 15 (có tỉnh Phú Thọ và thành phố Đà Nẵng) do đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ làm Tổ trưởng và chủ trì buổi thảo luận. Các ĐBQH tỉnh Phú Thọ có nhiều ý kiến góp ý vào các dự thảo nghị quyết của Quốc hội.

Đại biểu Đặng Bích Ngọc - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tán thành Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam. Đại biểu đề nghị, bổ sung cơ chế đãi ngộ nghệ nhân truyền dạy văn hóa dân tộc thiểu số; đưa giáo dục văn hóa vào chương trình giảng dạy trong nhà trường nhằm thay đổi nhận thức và xác định giữ gìn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa là nhiệm vụ của mỗi người dân.

Cần cấp ngân sách trực tiếp cho các lớp truyền dạy văn hóa tại cộng đồng do nghệ nhân giảng dạy; hỗ trợ học bổng, cơ chế ưu tiên cho con em là người dân tộc thiểu số theo học các ngành nghệ thuật truyền thống; gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, ưu tiên hỗ trợ đất đai, tài chính xây dựng các mô hình du lịch mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Tăng cường tuyên truyền, vận động làm thay đổi nhận thức của người dân về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Cần quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, có phương án, xây dựng kế hoạch thực hiện việc hỗ trợ kinh phí cho phát triển văn hóa phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và có sự huy động nguồn lực Nhân dân.

Điều 7 tại dự thảo Nghị quyết, về cơ chế đãi ngộ phát triển tài năng nhân lực đặc thù về nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, đại biểu Đặng Bích Ngọc đề nghị dự thảo bổ sung quy định chính sách về đào tạo bồi dưỡng tinh hoa; thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn và nhận thức của người dân trong việc phát huy, bảo tồn văn hóa của dân tộc và có chính sách ưu đãi giúp những người làm văn hóa, nghệ thuật phát huy được năng lực, đóng góp vào sự nghiệp phát triển văn hóa của đất nước.

Đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công, đại biểu Đặng Bích Ngọc nhất trí với việc ban hành Nghị quyết, tuy nhiên về tiêu chuẩn luật sư công, đề nghị dự thảo xem xét lại quy định “ít nhất 5 năm kinh nghiệm tranh tụng, tư vấn pháp luật hoặc giải quyết các vụ việc pháp lý phức tạp theo quy định của pháp luật”, có thể cân nhắc có quy định chặt chẽ về tiêu chuẩn nhưng cũng cần đảm bảo nguồn khi bổ nhiệm Luật sư công.

Về chế độ, chính sách đối với Luật sư công, nên trả theo vụ việc, đảm bảo sự công bằng đúng người, đúng việc. Tại Điều 6, cấp và cấp lại chứng chỉ hành nghề luật sư cho Luật sư công, đề nghị phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thể cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong quá trình tổ chức, thực hiện.

Góp ý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, đại biểu Nguyễn Minh Tuấn đề nghị các vấn đề về ưu tiên nguồn lực cần xem xét phù hợp với quy định tại các luật khác liên quan. Cần có quy định các điều cụ thể về văn hóa Việt Nam, trong đó có những nội dung cụ thể, để có định hướng phát triển văn hóa Việt Nam.

Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh góp ý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam. Tại Điều 5, khoản 3 về cơ chế ưu đãi trong lĩnh vực văn hóa, địa phương có thể tiến hành thí điểm mô hình đô thị di sản được quy định cơ chế chính sách về đất đai, thuế... Đại biểu cho rằng, đây là đột phá mới, tuy nhiên quy định trong thời gian thí điểm trong vòng 5 năm là rất ngắn không đủ triển khai mà cần ít nhất 10 năm mới có thể triển khai hiệu quả.

Trong Khoản 4, Điều 5, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm ưu tiên trụ sở công dôi dư trong đầu tư văn hóa, thể thao... Chính phủ cần quy định rõ về hồ sơ, thủ tục hành chính, có giải pháp đột phá hơn để các tổ chức, cá nhân có thể tham gia. Điều 7 về chế độ chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, chế độ cho các văn nghệ sĩ là rất thấp, đề nghị có giải pháp đột phá hơn nữa, có chế độ ưu đãi cao hơn về chế độ này.

Góp ý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, đại biểu Nguyễn Thị Phú Hà cho rằng, chính sách liên quan về thuế cần làm rõ hơn cơ sở chính trị bởi chưa phù hợp với Luật thuế hiện hành, đảm bảo tính khả thi và đúng mục tiêu phát triển văn hóa. Điều 4 về cơ chế chính sách thu hút nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa, rà soát lại các quy định liên quan tính khả thi chưa cao. Điều 5 cơ chế ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, một số câu chữ chưa phù hợp với quy định Luật Thuế giá trị gia tăng, đề nghị rà soát lại đảm bảo tính thống nhất trong quy định.

Đại biểu cũng đưa ra một số ý kiến điều chỉnh lại một số nội dung, câu từ tại một số Điều, khoản trong dự thảo này cần rõ ràng, cụ thể hơn để đảm bảo tính khả thi. Đối với Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công, đại biểu Nguyễn Thị Phú Hà đề nghị, thời gian thí điểm dài hơn để thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Góp ý vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, ĐBQH Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ cũng có một số ý kiến liên quan đến Quỹ phát triển văn hóa.

Góp ý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công, đại biểu Đinh Công Sỹ đồng tình với dự thảo. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu tách bạch nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, bộ phận pháp chế của các bộ, ngành, địa phương thực hiện thí điểm; làm rõ nhiệm vụ vai trò, nhiệm vụ của công chức, viên chức là luật sư.

Về kinh nghiệm năm công tác, tại Khoản 5 cần cân nhắc lại thời gian kinh nghiệm công tác, nên giảm số năm kinh nghiệm để thu hút nhân tài. Về trả lương, lưu ý cần xem xét công bằng, khuyến khích luật sư công tham gia các vụ việc...

Buổi chiều, Quốc hội khóa XVI tiếp tục các nội dung thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025.

