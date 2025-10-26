Đại hội Công đoàn phường Vĩnh Phúc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 26/10, Công đoàn phường Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Dự Đại hội có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, phường Vĩnh Phúc cùng 169 đại biểu đại diện cho gần 10.000 đoàn viên công đoàn trên địa bàn phường.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Toàn phường hiện có 51 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc với hơn 9.600 đoàn viên công đoàn, trong đó có 11 CĐCS Công ty TNHH, 19 CĐCS Công ty cổ phần, 25 CĐCS loại hình khác: bệnh viện, trường học, văn phòng đăng ký, quỹ đầu tư...

Trước yêu cầu phát triển mới, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn phường không ngừng tăng về số lượng, đa dạng về cơ cấu, nâng cao về trình độ. Đa số đoàn viên có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương. Điều kiện làm việc của CNVCLĐ được quan tâm, đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện và nâng cao.

Lãnh đạo phường Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Công đoàn phường Vĩnh Phúc được thành lập từ ngày 1/9/2025. Sau khi thành lập, Công đoàn phường tập trung xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra. Chủ động tham mưu Đảng ủy, Ủy ban MTTQ phường triển khai một số nội dung về hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Công đoàn phường nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp để nâng cao chất lượng phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn phường. Từ đó, tiếp tục giữ vững vị trí của phường Vĩnh Phúc là địa phương công nghiệp phát triển mạnh, có vai trò kết nối giữa các vùng kinh tế, tạo cơ hội cho người lao động có thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập.

Theo đó, Công đoàn phường Vĩnh Phúc tập trung đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động để tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động gia nhập tổ chức công đoàn. Thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất, năng lực và ứng dụng chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quyết tâm thực hiện thắng lợi 3 khâu đột phá và 9 nhiệm vụ trọng tâm.

Ban Chấp hành Công đoàn phường Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Phấn đấu, hằng năm có từ 90% trở lên đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến lao động và công đoàn; 65% công nhân lao động tại các doanh nghiệp được phổ biến về công nghệ thông tin, công nghệ số; ít nhất 70% CĐCS đạt loại tốt trở lên. Công đoàn phường Vĩnh Phúc đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trên địa bàn phường có ít nhất 85% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật. Trong nhiệm kỳ phấn đấu thành lập 15 CĐCS, phát triển 500 đoàn viên.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn phường nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Phùng Thị Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2025-2030.

Hoàng Nga