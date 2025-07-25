Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp

Trong hai ngày 24 và 25/7, Đảng bộ Công an tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm - Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm - Ủy viên BTV Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Công an; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Toà án Nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh...; các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ Công an tỉnh và 195 đại biểu đại diện cho gần 4.000 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Đảng bộ Công an tỉnh được tiến hành theo phương châm “Chủ động – Đột phá – Kỷ cương – Đoàn kết” với chủ đề “Gương mẫu đi đầu thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống; góp phần vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình (trước đây) đã bám sát Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác. Qua đó, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn để xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển bền vững. Trong nhiệm kỳ đã kiềm chế, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội 7,04% so với nhiệm kỳ 2015 – 2020, tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm về trật tự xã hội đạt 86,2%. Công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp và tái hòa nhập cộng đồng có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ tái phạm tội trong số người đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù dưới 5%.

Đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Công an tỉnh luôn chú trọng làm tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT, gắn với thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. Đồng thời quyết liệt, đổi mới thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương)...

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm đổi mới. Nhiều năm liền Đảng bộ Công an tỉnh là Đảng bộ tiêu biểu, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều năm liên tục được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Tỉnh ủy, Bộ Công an. Đặc biệt, có 1 tập thể, 9 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương; Bộ trưởng Bộ Công an gửi 9 Thư khen về thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; 220 Thư cảm ơn của Nhân dân về tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ đề ra mục tiêu phấn đấu hằng năm được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Công an tỉnh đạt Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an trở lên; không có tổ chức đảng phân loại không hoàn thành nhiệm vụ; trên 80% số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên... Nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ, kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT. Phấn đấu đến năm 2030 đạt mục tiêu ít nhất 50% số xã, phường trên địa bàn tỉnh không có ma tuý; 100% các xã, phường được triển khai hệ thống camera an ninh...

Các đồng chí; Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chụp ảnh cùng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Công an tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí yêu cầu: Trong thời gian tới, Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạnh, tăng cường đoàn kết, tập trung lãnh đạo toàn lực lượng Công an tỉnh đổi mới tư duy, phương pháp quản trị an ninh trật tự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả mô hình Công an 2 cấp tại địa phương. Quán triệt, nhận thức sâu sắc và vận dụng linh hoạt, sáng tạo nhận thức, tư duy mới về bảo đảm an ninh trật tự trong kỷ nguyên mới. Bám sát mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ trong nhiệm kỳ tới để tập trung chỉ đạo triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương, của tỉnh về bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng theo đúng phương châm “tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”.

Bảo đảm vững chắc an ninh trật tự, môi trường an ninh an toàn, ổn định. Chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo đúng tình hình để kịp thời tham mưu với các cấp, ngành, địa phương ngăn chặn, xử lý kiên quyết, khôn khéo các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ...

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm - Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị: Trong thời gian tới, đề nghị các lực lượng trong Công an tỉnh phải luôn nắm vững và thực hành tốt quan điểm Bảo vệ an ninh, trật tự là sự nghiệp của toàn dân, dựa vào Nhân dân để bảo vệ an ninh, trật tự. Thực hiện tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình; chủ động xây dựng, diễn tập các phương án xử lý tình huống phức tạp về an ninh, trật tự. Quán triệt quan điểm vì Nhân dân phục vụ; xây dựng tác phong làm việc của lực lượng vũ trang. Quan tâm công tác xây dựng Đảng, là yếu tố quyết định thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự... Qua đó, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi đảng viên, cán bộ chiến sỹ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ TỈnh ủy chỉ định 27 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy; chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh... và biểu quyết thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đinh Vũ