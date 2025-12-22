Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

{title}
Sáng 22/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.
Quang cảnh phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
1. Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị. Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.
Sau phần khai mạc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp riêng, cho ý kiến hoàn thiện Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Hội nghị Trung ương lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV quyết định, tổ chức bầu cử theo quy định.
2. Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Tổ để thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, bao gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.
