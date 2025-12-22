Xây dựng Đảng
Khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị tập trung giải quyết ba nội dung lớn, quan trọng, đó là: Nhóm vấn đề về công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng. Nhóm vấn đề về Dự thảo nội dung các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIIITổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Sáng 22/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường điều hành Phiên khai mạc.

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII xem xét, cho ý kiến về những công việc để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các công việc để tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng như: Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII; Báo cáo công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2025, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2026; Về chủ trương Tổng kết 100 năm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2030) với Cách mạng Việt Nam và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Báo cáo công tác Tổ chức phục vụ Đại hội XIV cùng một số nội dung liên quan khác.

 Từ khóa: ỦY viên Bộ Chính trị Ban chấp hành trung ương đảng Đảng cộng sản Việt Nam hội nghị Cách mạng Việt Nam Thủ đô Hà Nội Công tác nhân sự Cương lĩnh xây dựng đất nước công tác kiểm tra giám sát
