Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bao La lần thứ I: Phát triển xanh, bền vững

Ngày 30/7, Đảng bộ xã Bao La tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Tiến Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh. Cùng dự có đồng chí Bùi Văn Luyến - TUV, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cùng 150 đảng viên tiêu biểu đại diện cho 1.040 đảng viên Đảng bộ.

Đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Tiến Sinh tặng lẵng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bao La nhiệm kỳ 2025-2030

Xã Bao La được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Mai Hịch, Xăm Khoè và Bao La (cũ) với tổng diện tích tự nhiên trên 104,200km2, quy mô dân số trên 12.400 người. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và Nhân dân xã Bao La đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Theo đó, tổng giá sản xuất bình quân 5 năm ước đạt gần 623 tỷ đồng, trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt gần 163 tỷ đồng. Thu nhâp bình quân đầu người đạt 54 triệu/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều đến năm 2025 còn 9,06%. Quốc phòng, an ninh giữ vững ổn định.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Bao La đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và phấn đấu thực hiện hoàn thành 19 chỉ tiêu chủ yếu 5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá cùng 5 nhóm giải pháp. Phấn đấu thu ngân sách tăng trên 10%/năm. Tỷ lệ cán bộ, công chức bồi dưỡng kỹ năng căn bản làm chủ kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý điều hành đạt 100%. Trên 90% tổ chức Đảng, đảng viên hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Các đại biểu dự Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Tiến Sinh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của xã Bao La trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã tiếp tục đột phá về các mặt như: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt ở cơ sở; siết chặt kỷ luật, giữ vững kỷ cương; phát huy dân chủ, gắn bó mật thiết với Nhân dân.

Phát triển kinh tế xanh, bền vững; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nông nghiệp hữu cơ gắn với sản phẩm OCOP và du lịch cộng đồng; đầu tư đồng bộ hạ tầng, trọng tâm là giao thông, hạ tầng số và hạ tầng du lịch; lồng ghép hiệu quả các nguồn lực đầu tư công và xã hội hóa; nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; bảo tồn bản sắc văn hóa Thái gắn với phát triển du lịch. Đồng thời, giữ vững quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận an ninh Nhân dân gắn với quốc phòng toàn dân, không để bị động trong mọi tình huống.

Đồng chí tin tưởng với truyền thống đoàn kết, ý chí vươn lên và khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, Đảng bộ xã Bao La sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy thành quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, phát huy tiềm năng, thế mạnh, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bao La nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt gồm 26 đồng chí. Đồng chí Hà Công Nghị được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bao La, nhiệm kỳ 2025-2030.

