Xây dựng Đảng vững bền từ gốc

Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu. Từ đó, mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Do vậy, việc chăm lo, củng cố, nâng cao chất lượng chi bộ và đảng viên, phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm kỷ luật và gắn bó mật thiết với Nhân dân đã được Đảng bộ xã Hương Cần đặc biệt quan tâm.

Sau sáp nhập, Đảng bộ xã Hương Cần đã thành lập mới 2 đảng bộ cơ quan xã; hợp nhất, sáp nhập 3 chi bộ quân sự, 3 chi bộ công an; tiếp nhận 1 chi bộ cơ sở Trường THPT Hương Cần; thành lập mới 9 chi bộ trực thuộc thuộc 2 đảng bộ cơ quan xã. Đến nay, Đảng bộ xã có 48 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 17 chi, đảng bộ cơ sở thuộc khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang và 31 chi bộ khu dân cư, với tổng số 943 đảng viên.

Bí thư Đảng ủy xã Đinh Thị Kiều An nắm bắt thực tế tại chi bộ khu Náy.

Đến khu Nội Xén trong những ngày chuẩn bị cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, cờ hoa hai bên đường bê tông của từng con ngõ được trang hoàng rực rỡ. Dẫn chúng tôi đi thăm khu, Bí thư chi bộ Doãn Văn Thắng phấn khởi: Khu Nội Xén hiện có 165 hộ với hơn 700 khẩu; đời sống của người dân dựa vào phát triển nông lâm nghiệp và dịch vụ thương mại cơ bản đã có nhiều đổi thay đi lên, an ninh trật tự được đảm bảo.

Chi bộ khu Nội Xén có 21 đảng viên, trước các buổi sinh hoạt định kỳ, bí thư chi bộ hội ý trong chi ủy, chuẩn bị kỹ các nội dung và phân công nhiệm vụ cho từng người. Các nội dung đưa ra họp đảm bảo thiết thực, cụ thể; đảng viên là những người gương mẫu thực hiện nghị quyết. Nhờ đó, chi bộ đã lãnh đạo khu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Điển hình như việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc xã hội hóa làm đường bê tông nông thôn, điện chiếu sáng; xây dựng khuôn viên, mua sắm các trang thiết bị cho nhà văn hóa; trang trí đường cờ dọc tuyến giao thông chính...

Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Hương Cần Đinh Viết Lượng cho biết: Để xây dựng Đảng vững bền từ gốc, Đảng ủy xã đã đánh giá thực chất chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, coi trọng tập trung dân chủ. Để làm tốt việc này, Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn xã giai đoạn 2025 - 2030; tổ chức hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ cho các bí thư chi bộ, trong đó, tập trung hướng dẫn, trao đổi nội dung, khâu chuẩn bị cho một buổi sinh hoạt. Ban xây dựng Đảng đã biên soạn, gửi cho các chi bộ mẫu và hướng dẫn cách chuẩn bị nghị quyết, ghi biên bản cuộc họp. Lựa chọn 1 chi bộ tổ chức sinh hoạt thường lệ; 1 chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề, mời các chi bộ khác đến dự để học tập trao đổi kinh nghiệm.

Ngay sau sáp nhập, Đảng ủy xã tăng cường hướng về cơ sở, lấy chi bộ làm trung tâm lãnh đạo ở cơ sở, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên. Bí thư Đảng ủy xã Đinh Thị Kiều An cho biết: Đảng ủy xã đã thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống từng chi bộ nắm tình tình, những thuận lợi, khó khăn, nguyện vọng của đảng viên và người dân trong quá trình triển khai các hoạt động của khu dân cư. Trên cơ sở đánh giá, phân tích tình hình thực tế của địa phương, Đảng ủy xã đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy, bí thư chi bộ, thực hiện nghiêm những vấn đề có tính nguyên tắc trong Đảng; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trước hết là cấp ủy, bí thư chi bộ, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong sinh hoạt chi bộ.

Thời gian tới, Đảng ủy xã Hương Cần tiếp tục thực hiện phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền trong công tác lãnh chỉ đạo. Tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, trong đó, chi bộ và đội ngũ đảng viên luôn giữ vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Chi bộ vững mạnh, đảng viên gương mẫu là cơ sở quan trọng để xã Hương Cần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao - Bí thư Đảng ủy xã Đinh Thị Kiều An khẳng định.

Ngọc Tuấn