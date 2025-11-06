Lấy ý kiến đóng góp các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Ngày 6/11, đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, tâm huyết từ các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, thể hiện sự đồng thuận cao và tinh thần xây dựng đối với các dự thảo văn kiện quan trọng trình Đại hội XIV của Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các ý kiến của các đại biểu thống nhất cao với nội dung dự thảo và nhận định: Văn kiện được chuẩn bị công phu, khoa học, có nhiều điểm mới, thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Các đại biểu đánh giá cao việc Dự thảo văn kiện đã tích hợp được 3 văn kiện chính và lần đầu tiên có Chương trình hành động cụ thể nhằm khắc phục hạn chế trong tổ chức thực hiện nghị quyết.

Đặc biệt, Dự thảo văn kiện cũng đã nêu được các điểm đổi mới nổi bật đó là: Coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất. Đẩy mạnh đột phá về thể chế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bổ sung khái niệm “Đảng văn minh”, nhấn mạnh đạo đức và văn hóa trong công tác xây dựng Đảng...

Đồng chí Bùi Văn Trường - Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh tham gia, góp ý vào dự thảo các Văn kiện tại hội nghị

Đồng chí Phan Thanh Nam - Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy góp ý đề nghị bổ sung về bố cục và nội dung về công tác xây dựng Đảng...

Để đảm bảo tính đồng bộ và khả thi của những đột phá, các đại biểu kiến nghị cần cụ thể hóa hơn các giải pháp nhằm khắc phục triệt để những yếu kém. Về Thể chế: cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung đồng bộ các quy định liên quan đến thẩm quyền, trình tự thủ tục, chức năng của cơ quan quản lý nhà nước như Luật Đất đai, Luật Xây dựng..., coi đây là việc gỡ bỏ “điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Về kinh tế tư nhân và mục tiêu tăng trưởng cần kèm theo giải pháp thực chất và mạnh mẽ hơn để tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng; phân tích kỹ hơn các điều kiện, nguồn lực cụ thể để đạt mục tiêu tăng trưởng.

Đặc biệt về xây dựng Đảng và công tác cán bộ, các ý kiến cho rằng: Cần bổ sung và nhấn mạnh cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tránh tình trạng hình sự hóa quan hệ kinh tế; đồng thời có cơ chế sàng lọc, thay thế cán bộ trì trệ một cách kiên quyết.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tham gia góp ý tại hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh đánh giá cao những ý kiến trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu và khẳng định: Việc đóng góp ý kiến vào các Dự thảo Văn kiện lần này có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm, trí tuệ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng và vận mệnh quốc gia. Mỗi ý kiến dù lớn hay nhỏ đều góp phần xây nên đường lối đúng đắn, phản ánh ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, góp phần quyết định thành công của Đại hội XIV, đưa đất nước phát triển vững vàng trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu Dự thảo và từ thực tiễn công tác có những ý kiến đóng góp bằng hình thức phù hợp nhằm giúp văn kiện hoàn thiện hơn; đồng thời giao bộ phận chuyên môn, tổng hợp đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến góp ý của các đại biểu tại hội nghị, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy đảm bảo tiến độ thời gian.

Ngọc Tuấn