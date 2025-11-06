Tượng đài Bác Hồ tại Đền Hùng - Biểu tượng hòa quyện giữa cội nguồn dân tộc và thời đại Hồ Chí Minh

Khu di tích lịch sử Đền Hùng là Di tích Quốc gia đặc biệt, nơi thờ cúng các Vua Hùng - Tổ tiên của dân tộc Việt Nam, là trung tâm tín ngưỡng linh thiêng, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa - tâm linh của người Việt. Từ bao đời nay, mỗi dịp Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3 âm lịch, hàng triệu người con đất Việt trong và ngoài nước lại hành hương về Đền Hùng để tưởng nhớ công đức tổ tiên, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” - một giá trị bền sâu trong tâm thức dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người đặt nền móng cho nền độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc - luôn dành tình cảm thiêng liêng, sâu sắc đối với cội nguồn dân tộc.

Ngay sau khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng, năm 1954, Bác đã chọn Đền Hùng làm nơi gặp gỡ, giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên phong. Tại đây, Người căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.”

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với Đại đoàn quân Tiên Phong tại đền Giếng ngày 19/9/1954

Lần thứ hai về thăm Đền Hùng năm 1962, Bác lại ân cần nhắc nhở: Phải chú ý bảo vệ, trồng thêm hoa, cây cối để Đền Hùng ngày càng trang nghiêm, đẹp đẽ và trở thành công viên cho con cháu sau này tham quan.

Chính từ sự tri ân sâu nặng ấy, việc xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng mang ý nghĩa lớn lao cả về văn hóa, lịch sử và tinh thần. Công trình không chỉ là sự tôn kính, lòng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phú Thọ đối với Bác Hồ kính yêu, mà còn là biểu tượng cho sự hòa quyện giữa nguồn cội dân tộc - Vua Hùng và thời đại Hồ Chí Minh vĩ đại, thể hiện dòng chảy liên tục của lịch sử, của khát vọng dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Tượng đài Hồ Chí Minh sẽ được đặt tại chân đồi Phân Bùng, khu trung tâm lễ hội Đền Hùng - vị trí được tỉnh Phú Thọ thống nhất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ ngành liên quan và các nhà khoa học là thành viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia. Việc lựa chọn địa điểm, thiết kế và quy mô công trình đều được xem xét, thẩm định kỹ lưỡng trên cơ sở khoa học, bảo đảm tính tôn nghiêm, hài hòa trong tổng thể không gian di tích. Hiện nay, tỉnh đang chuẩn bị hạ tầng, cảnh quan, đồng bộ về kỹ thuật và kiến trúc để sẵn sàng tiếp nhận, lắp đặt phần tượng đài - công trình sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa - chính trị đặc biệt của cả nước, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ mai sau.

Thế nhưng, thời gian gần đây, một số thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã lợi dụng không gian mạng để xuyên tạc, bóp méo chủ trương nhân văn này; gán ghép những luận điệu sai trái hòng gây hoang mang dư luận, làm tổn thương tình cảm thiêng liêng của người dân cả nước đối với Bác Hồ và vùng đất Tổ.

Phát huy lời dạy của Bác Hồ kính yêu tại Đền Hùng năm xưa, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ hôm nay đã và đang nỗ lực không ngừng trong công cuộc xây dựng và kiến thiết quê hương. Tinh thần “Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” đã và đang được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực trong cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị; xây dựng chính quyền hai cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất Tổ.

Tỉnh Phú Thọ đang từng bước hiện thực hóa khát vọng mà Bác Hồ hằng mong muốn: Xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình; bảo vệ và tôn vinh Khu di tích lịch sử Đền Hùng xứng đáng là trung tâm văn hóa - tín ngưỡng tiêu biểu của cả nước và khu vực, nơi hội tụ niềm tin, đạo lý và tình cảm thiêng liêng của đồng bào cả nước hướng về cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Khu di tích lịch sử Đền Hùng sẽ ngày càng trở nên khang trang, hài hòa trong không gian văn hóa - tâm linh giữa vùng đồi trung du xanh mát. Hằng năm, hàng triệu lượt đồng bào và du khách muôn phương lại hành hương về nguồn cội, thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và dừng bước trước tượng đài Bác Hồ kính yêu - nơi hội tụ niềm tự hào, tri ân và khát vọng trường tồn của dân tộc. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Hùng là minh chứng hùng hồn cho sức sống bất diệt của tinh thần đoàn kết toàn dân tộc - từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh, và mãi mãi về sau.

Diệu Thúy - Sở VH,TT&DL Phú Thọ