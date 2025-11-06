Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên xã Nguyệt Đức

Ngày 6/11, Đảng ủy xã Nguyệt Đức tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2025 cho các đảng viên nhiều năm tuổi Đảng. Tới dự có đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thị Hồng Nhung - TUV, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Trọng Vấn, Chi bộ Nghinh Tiên 1

Các đồng chí: Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Bí thư Đảng ủy xã Nguyệt Đức trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Trong đợt này, Đảng bộ xã Nguyệt Đức có 16 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó có 1 đảng viên 80 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên 65 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên 60 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên 55 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên 45 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên 40 năm tuổi Đảng và 3 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh chúc mừng các đảng viên của Đảng bộ xã Nguyệt Đức vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng đợt này. Đồng chí nhấn mạnh: Huy hiệu Đảng là danh hiệu cao quý của Đảng dành tặng cho các đảng viên có quá trình tham gia phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành và có những đóng góp tích cực, xứng đáng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như quá trình xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng là những đảng viên luôn trung thành với Đảng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, cách mạng. Ở môi trường công tác nào cũng luôn nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu và có những đóng góp xứng đáng với cơ quan, đơn vị. Tỉnh Phú Thọ được hợp nhất và đi vào hoạt động từ 1/7/2025, trong bối cảnh thuận lợi cũng đan xen những khó khăn nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, Phú Thọ cũng đã đạt được kết quả khá là toàn diện trên tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế và giữ vững quốc phòng an ninh. Trong những thành tựu đó có sự đóng góp tích cực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nguyệt Đức.

Thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Đảng bộ xã Nguyệt Đức tiếp tục quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện thắng lợi các các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Nguyệt Đức, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đề ra, cùng ra sức thi đua phấn đấu, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, tươi đẹp. Các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục có những đóng góp và sự nghiệp chung của đất nước, của tỉnh nhà cũng như xã Nguyệt Đức; tiếp tục rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị đạo đức, cách mạng, động viên con cháu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh. Mỗi đồng chí đảng viên với sự đóng góp một phần của mình cùng Đảng bộ xã Nguyệt Đức dành được nhiều kết quả to lớn hơn nữa, có những đóng góp xứng đáng với sự phát triển chung của tỉnh Phú Thọ trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển thịnh vượng của dân tộc.

Thúy Hường