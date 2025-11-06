Trao tặng Huy hiệu Đảng cho đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu

Ngày 6/11, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đang sinh hoạt tại Chi bộ Công nghiệp - Xây dựng, thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.

Tới dự và trao Huy hiệu Đảng có đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi lễ

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến, rèn luyện và trưởng thành của đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu trong suốt quá trình công tác. Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời là động lực để đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất người đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại buổi lễ

Tặng hoa và phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định: Phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến liên tục, bền bỉ của đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu trong suốt 30 năm qua. Trong quá trình công tác, trên mọi cương vị được giao, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu đã luôn giữ vững phẩm chất của người đảng viên, tận tụy với công việc, gương mẫu trong công tác, trách nhiệm trong cuộc sống. Đặc biệt luôn hết lòng vì sự phát triển của quê hương, cùng với tập thể lãnh đạo UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, điều hành các nhiệm vụ cải cách hành chính, thu hút đầu tư, xây dựng chính quyền gần dân, vì dân. Trước yêu cầu phát triển mới của tỉnh trong giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện đời sống Nhân dân, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ, kinh nghiệm và tinh thần gương mẫu của người đảng viên, tiếp tục đóng góp tích cực, chủ động hơn nữa vào công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, xây dựng bộ máy chính quyền hoạt động ngày càng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Bùi Văn Trường tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông, lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu

Chi bộ Công nghiệp - Xây dựng tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu

Ngọc Tuấn