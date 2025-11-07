Xây dựng Đảng
Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Xây dựng Đảng và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba sẽ diễn ra sáng 15/11/2025

Sáng 15/11/2025, Khoa Xây dựng Đảng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1975-2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Lễ kỷ niệm có lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự và trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Khoa.

Đây là dịp để tổng kết, biểu dương những thành tích đạt được của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của Khoa trong 50 năm qua, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang, từ đó quyết tâm phấn đấu giảng dạy, nghiên cứu, học tập, rèn luyện, công tác, cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển (1975-2025), Khoa Xây dựng Đảng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển của Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Với những cống hiến bền bỉ suốt 50 năm qua, Khoa Xây dựng Đảng tự hào là đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng, thương hiệu, và uy tín về xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, đạt được nhiều danh hiệu thi đua của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và hình thức khen thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, ghi nhận những thành tích của Khoa, vào dịp Kỷ niệm 50 năm thành lập, Khoa vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Thời gian: 9 giờ 00, ngày 15 tháng 11 năm 2025 (thứ Bảy)

Địa điểm: Hội trường lớn Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Số 36 đường Xuân Thủy, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Đồng chí Đỗ Thị Diệp - Giảng viên khoa Xây dựng Đảng. ĐT: 0984467545, Email: diepdt0710@gmail.com.



