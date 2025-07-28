Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Tuyền lần thứ I

Sáng 28/7, Đảng bộ xã Bình Tuyền tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh, cùng 146 đại biểu đại diện cho gần 998 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và Nhân dân xã Bình Tuyền đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực, chủ động khắc phục khó khăn và đạt kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã kết nạp được 86 đảng viên. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Công nghiệp - xây dựng chiếm 63,2%; Thương mại - dịch vụ chiếm 25,2%; Nông nghiệp chiếm 11,6%. Tổng thu ngân sách đạt hơn 670 tỷ đồng; đời sống của Nhân dân không ngừng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 60 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2025 giảm còn 0,45%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Bình Tuyền đặt ra mục tiêu: Thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 10%/năm, giai đoạn 2025-2030 đạt 1.037 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 2.700 tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ tổ chức Đảng trực thuộc, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt trên 90%...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bình Tuyền đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị xã Bình Tuyền nhanh chóng ổn định tổ chức, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp, có khả năng đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bố trí, sắp xếp, đưa vào sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tránh lãng phí các trụ sở, trang thiết bị của cơ quan nhà nước sau sáp nhập.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Tuyền khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Trong phát triển kinh tế, tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế địa phương tạo đột phá để phát triển nhanh và bền vững. Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số để phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách tốt nhất, hiệu quả, công khai và minh bạch.

Tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và kết luận số 21 khóa XIII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện các quy định nêu gương việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Tuyền nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Kim Văn Ngoan Quýnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bình Tuyền nhiệm kỳ 2025-2030.

