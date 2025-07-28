Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cao Phong lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 28/7, đồng chí Quách Thế Ngọc - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cao Phong lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng dự có đồng chí Đinh Công Sứ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Tài chính và 188 đại biểu đại diện cho trên 1.800 đảng viên đến từ 62 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Xã Cao Phong được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba đơn vị hành chính gồm: thị trấn Cao Phong, xã Thu Phong và xã Hợp Phong (huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình cũ). Sau sáp nhập, xã có quy mô dân số lớn, diện tích rộng, có thế mạnh về nông nghiệp hàng hóa, cây ăn quả có múi và tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm.

Các đại biểu dự Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng uỷ xã Cao Phong phát biểu khai mạc Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Cao Phong đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết, đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 7,3%/năm; thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 56 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, trong đó nông - lâm - thủy sản chiếm 53,83%; công nghiệp - xây dựng 17,84%; thương mại - dịch vụ 28,33%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 358 tỷ đồng...

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng; bộ máy tổ chức được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến: tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,27%; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; trên 3.200 lao động được giải quyết việc làm. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Với mục tiêu xây dựng Cao Phong đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030, trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã xác định 4 khâu đột phá là: Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ; phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản văn hóa, cảnh quan và giá trị truyền thống. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 670 tỷ đồng; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 80%; không còn hộ nghèo; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 96%; 100% hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến.

Đồng chí Quách Thế Ngọc - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Quách Thế Ngọc – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ biểu dương tinh thần nỗ lực và những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Cao Phong đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, sau sáp nhập, xã đứng trước nhiều cơ hội để phát triển toàn diện, bền vững; yêu cầu đặt ra là phải phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, đổi mới tư duy lãnh đạo, tận dụng hiệu quả lợi thế địa lý và văn hóa bản địa để tạo đột phá.

Đồng chí đề nghị nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cần tiếp tục xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy dân chủ, đoàn kết và vai trò nêu gương của người đứng đầu. Lãnh đạo đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hàng hóa, sạch, hữu cơ; nâng cao giá trị sản phẩm chủ lực như cam, mía; phát triển kinh tế hợp tác, du lịch sinh thái, cộng đồng gắn với văn hóa Mường.

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, xã hội số, hướng đến phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp; phấn đấu đến năm 2030, 100% thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến toàn trình. Đồng thời, tập trung đầu tư hạ tầng đồng bộ, quy hoạch đô thị hợp lý; đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Mo Mường và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân vững chắc, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh từ cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng công an, quân sự địa phương.

Đồng chí tin tưởng với tinh thần đoàn kết, đổi mới và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ và Nhân dân xã Cao Phong sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng địa phương phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ xã Cao Phong khoá I

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cao Phong, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 30 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Cao Phong khoá I.

Nguyễn Yến