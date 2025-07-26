Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hùng Việt lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 26/7, Đảng bộ xã Hùng Việt tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại tá Nguyễn Đình Cương - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại tá Nguyễn Đình Cương - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Xã Hùng Việt được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Hùng Việt và Nhật Tiến. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm cao, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ phát triển, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

Đại tá Nguyễn Đình Cương phát biểu tại Đại hội

Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, phát huy hiệu quả, đặc biệt là giao thông nông thôn, trường học, thiết chế văn hóa. 91,5% đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa, Tỷ lệ tham gia BHYT đạt 95,5%; 15/15 trường học trên địa bàn xã đã đạt chuẩn quốc gia, trong đó 2 trường đạt chuẩn mức độ 2.

Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số được triển khai đồng bộ. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, tập hợp sức mạnh toàn dân trong thực hiện phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, công tác an sinh xã hội được quan tâm chú trọng. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo tiền đề vững chắc để xã phát triển trong giai đoạn mới.

BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội

Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Hùng Việt xác định khâu đột phá: “Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp gắn với dồn đổi, tích tụ ruộng đất, hình thành các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn; khuyến khích thu hút các doanh nghiệp đầu tư tạo các chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nâng cao hiệu quả kinh tế”.

Tặng hoa chúc mừng và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Đình Cương – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Sau sáp nhập, không gian phát triển của xã Hùng Việt được mở rộng, hạ tầng giao thông, nhất là giao thông kết nối vùng đã và đang được đầu tư, xã Hùng Việt cần đánh giá sát tình hình, xác định rõ tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; tập trung phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh ứng dụng KHKT, phát triển ngành nghề dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ xã Hùng Việt

Quan tâm công tác quy hoạch, quản lý đất đai, đầu tư hạ tầng, chú trọng công tác GPMB, tạo điều kiện thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.Tiếp tục quan tâm lãnh đạo công tác quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, xây dựng quê hương Hùng Việt ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 26 đồng chí, đồng chí Ngô Quang Ước được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hùng Việt nhiệm kỳ 2025-2030.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua 16 chỉ tiêu phát triển chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025 -2030, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phương Thanh