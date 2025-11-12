Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác khoa giáo năm 2025

Ngày 12/11, đồng chí Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị toàn quốc tập huấn công tác khoa giáo năm 2025. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến kết nối từ điểm cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến hơn 2.700 điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã, phường, cơ sở trên toàn quốc với hơn 20.000 đại biểu tham dự. Tại điểm cầu Tỉnh ủy Phú Thọ có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự hội nghị.

Đại biểu các sở, ngành liên quan tham dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định: Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác khoa giáo là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm triển khai sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực, phương pháp và kỹ năng tham mưu, triển khai nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận các cấp trong lĩnh vực khoa giáo.

Qua đó, góp phần tăng cường sự thống nhất trong nhận thức và hành động, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa giáo trong toàn hệ thống chính trị.

Đồng chí nhấn mạnh: Từ sau Đại hội XIII của Đảng, lĩnh vực khoa giáo đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội. Giáo dục và đào tạo được đổi mới căn bản, chuyển mạnh từ “truyền thụ kiến thức” sang “phát triển năng lực, tư duy sáng tạo”. Khoa học, công nghệ trở thành động lực thúc đẩy kinh tế tri thức và chuyển đổi số quốc gia, với tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt hơn 80%. Hệ thống y tế cơ sở được củng cố, bảo hiểm y tế toàn dân được duy trì và mở rộng, tạo nền tảng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển đất nước...

Quang cảnh hội nghị

Phân tích bối cảnh, thời cơ và thách thức, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị thời gian tới, Ban Tuyên giáo và Dân vận từ Trung ương đến cơ sở cần chủ động tham mưu với cấp ủy ban hành, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, đảm bảo công tác tham mưu đi trước mở đường, sát với thực tiễn, có tầm nhìn, hiệu quả cao; thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, nhân rộng điển hình và công bố kết quả đánh giá định kỳ; chú trọng phát hiện, tháo gỡ những điểm nghẽn, bất cập về cơ chế chính sách trong giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, xã hội; kịp thời đề xuất với Trung ương, Chính phủ, Quốc hội để thể chế hóa chủ trương của Đảng thành chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp với sự phát triển của thực tiễn. Đổi mới nội dung, phương pháp, tác phong công tác khoa giáo theo hướng hiện đại, thiết thực, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong công tác khoa giáo. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về đường lối của Đảng gắn với lợi ích thiết thực của Nhân dân...

Hội nghị đã tập trung quán triệt các nội dung chuyên đề quan trọng về công tác khoa giáo trong giai đoạn mới, gồm: Yêu cầu đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đáp ứng tình hình mới; kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo; triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; những nhiệm vụ của địa phương trong tham mưu thực hiện nghị quyết quan trọng này; kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phát triển y tế cơ sở thời gian qua; những nhiệm vụ, giải pháp triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Hồng Nhung