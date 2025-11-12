Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng

Sáng 12/11, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Đảng ủy phường Việt Trì tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trực thuộc Đảng bộ phường Việt Trì, khóa I năm 2025.

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nguyễn Trọng Khiêm phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 3 ngày, từ 12 - 14/11/2025, 172 học viên là các đồng chí bí thư, phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Việt Trì sẽ được các giảng viên của Trường Chính trị tỉnh trao đổi về các chuyên đề: Chủ trương, quy định mới về công tác đảng viên hiện nay; chủ trương, quy định mới của Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên nơi cư trú; chủ trương, quy định mới của Đảng về công tác Dân vận và công tác kiểm tra, giám sát hiện nay... Các học viên cũng được đi nghiên cứu thực tế tại cơ sở nhằm trao đổi, chia sẻ thực tiễn kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, quản lý đảng viên, tổ chức sinh hoạt chi bộ và xử lý các tình huống phát sinh ở cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Việt Trì Nguyễn Hùng Cường phát biểu tại lớp bồi dưỡng

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Việt Trì Nguyễn Hùng Cường nhấn mạnh: Công tác bồi dưỡng cấp ủy là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ phường Việt Trì, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; phương pháp điều hành sinh hoạt chi bộ; kỹ năng xây dựng và tổ chức nghị quyết; năng lực phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; nâng cao trách nhiệm chính trị và bản lĩnh của đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ, cấp ủy viên; tiếp tục cập nhật, củng cố kiến thức lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng, nhất là những nội dung mới trong các nghị quyết, chỉ thị, quy định và hướng dẫn của Trung ương. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên các cấp có phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách làm việc khoa học, tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và năng lực hành động thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, đặc biệt khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Các học viên là bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên tham dự lớp bồi dưỡng

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Hùng Cường đề nghị các đồng chí bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật học tập, tham dự đầy đủ, nghiên cứu nghiêm túc, thảo luận sôi nổi; kết hợp học tập với chia sẻ kinh nghiệm thực tế, thẳng thắn nêu khó khăn, vướng mắc để được các giảng viên hướng dẫn, giải đáp. Đồng thời, từng đồng chí cần vận dụng sáng tạo kiến thức, kỹ năng đã học vào công tác của cấp ủy sau khi kết thúc lớp bồi dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đảng bộ.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Ngọc Tuấn