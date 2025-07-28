Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Minh Đài lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 28/7, Đảng bộ xã Minh Đài tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Vi Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổng biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có 180 đại biểu đảng viên đại diện cho 1.098 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổng biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Minh Đài là xã miền núi của tỉnh, được sáp nhập từ 3 xã Văn Luông, Mỹ Thuận, Minh Đài. Đảng bộ hiện có 60 chi bộ, tổ chức Đảng trực thuộc với tổng số 1.098 đảng viên.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổng biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Minh Đài đã cơ bản hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu đề ra, trong đó xã Minh Đài đạt và vượt 9/9 mục tiêu; xã Văn Luông đạt 6/9 mục tiêu; xã Mỹ Thuận đạt 7/9 mục tiêu. Thu nhập bình quân đạt trên 40 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn trên 7%; hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều còn trên 4%; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 100%; tỷ lệ dân cư được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99%.

Cụm công nghiệp Mỹ Thuận có tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản; dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2028... Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng; tỷ lệ tổ chức Đảng được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%; tỷ lệ đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh được quan tâm, đảm bảo.

Bí thư Đảng ủy xã Minh Đài Bùi Ngọc Dũng phát biểu khai mạc Đại hội.

Chủ tịch UBND xã Minh Đài Hoàng Anh Nghĩa điều hành chương trình thảo luận.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; Đẩy mạnh cải cách hành chính; Đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số; Khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế, xây dựng xã Minh Đài phát triển bền vững”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Minh Đài xây dựng 2 khâu đột phá gồm: Quy hoạch và đầu tư hạ tầng, đặc biệt là xác định vị trí trung tâm hành chính - chính trị của xã mới; mở rộng, phát triển khu dân cư nông thôn nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và Nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm chủ lực đặc thù, đặc biệt là áp dụng công nghệ tiên tiến, đổi mới quy trình sản xuất, tăng cường kiểm soát chất lượng và đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề, kỹ năng cho người lao động.

Bên cạnh 2 khâu đột phá, Đảng bộ xã cũng xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm và 16 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 14 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Minh Đài lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Phấn đấu đến năm 2030, thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 14,3%/năm, đạt 12,6 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.800 tỷ đồng. Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn xã đạt 54 doanh nghiệp. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 5,08%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 72% trở lên. Năm 2030, xã Minh Đài được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ tổ chức Đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Vi Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổng biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân xã Minh Đài đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã cần chú trọng tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò nêu gương, tinh thần tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổng biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Minh Đài.

Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, đổi mới, nâng cao năng lực hoạt động, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính toàn diện trên tất cả các lĩnh vực gắn với chuyển đổi số. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân.

Đảng ủy, UBND xã Minh Đài cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để phát huy thế mạnh của địa phương; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung. Quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng trồng và chuyển hóa rừng gỗ lớn; nâng cao chất lượng, sản lượng cây chè, xác định cây chè là cây chủ lực, làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá để đưa thương hiệu chè xanh có chỗ đứng ổn định trên thị trường. tạo môi trường thuận lợi và huy động các nguồn lực đầu tư triển khai các công trình, dự án để phát triển kinh tế, xã hội của xã; thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp vào các lĩnh vực lợi thế để tiêu thụ sản phẩm và giải quyết việc làm cho người lao động.

Tiếp tục quan tâm chăm lo phát triển văn hoá, giáo dục, đào tạo, y tế. Nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển phẩm chất và năng lực cho con em các dân tộc trên địa bàn xã; công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Chú trọng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để xuất hiện các điểm nóng, điểm phức tạp về an ninh trật tự...

Đồng chí Tổng biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh tin tưởng Đại hội Đảng bộ xã Minh Đài nhiệm kỳ 2025 - 2030 thực sự là dấu mốc quan trọng, là Đại hội của đổi mới, dân chủ, đoàn kết và phát triển; từ đó mở ra chặng đường mới phát triển mạnh mẽ, bền vững và toàn diện hơn.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng ủy xã gồm 27 đồng chí. Đồng chí Bùi Ngọc Dũng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Minh Đài nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phan Cường