Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Tường lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 25/7, Đảng bộ xã Vĩnh Tường tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự, chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Vĩnh Tường (cũ) và 238 đảng viên đại diện cho hơn 2.870 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đảng bộ xã Vĩnh Tường.

Đảng bộ xã Vĩnh Tường được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 Đảng bộ gồm: Thị trấn Vĩnh Tường, Tứ Trưng và các xã Lương Điền, Vũ Di. Toàn Đảng bộ hiện có 76 tổ chức cơ sở Đảng với 2.878 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và Nhân dân trong xã đã quyết tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, đạt nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực.

Tổng giá trị sản phẩm bình quân giai đoạn 2021-2025 ước tăng 10,02%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách nhà nước bình quân ước đạt 92,9 tỷ đồng/năm. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tăng cường; công tác bảo đảm chính sách và an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm.

Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 giảm còn 0,14%. Xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đạt nhiều kết quả tích cực. Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo toàn diện trên tất cả các mặt. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ kết nạp được 236 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Vĩnh Tường đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá để thực hiện 16 chỉ tiêu đề ra, trong đó phấn đấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hằng năm từ 8-10%; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 0,1% theo chuẩn nghèo đa chiều; tỷ lệ chi bộ đảng trực thuộc Đảng bộ xã được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt trên 90%; tỷ lệ đảng viên được đánh giá, xếp loại từ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt trên 90%.

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã, thị trấn trước đây đã đạt được kết thành kết quả của xã Vĩnh Tường hôm nay.

Để phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục hạn chế và thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu xã nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp, có khả năng để đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên về chủ trương đúng đắn, có tính cách mạng sâu sắc của tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế và nền tảng đã có để phát triển bức phá. Chủ động phối hợp với các cơ quan của tỉnh thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế cá thể, phát triển doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Đẩy mạnh chương trình OCOP, phát triển nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao, liên kết chuỗi giá trị sản xuất. Chú trọng đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa. Phát huy bản sắc con người đất “Phủ Vĩnh Tường” cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo trong học tập, lao động và sản xuất kinh doanh. Quan tâm tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử; sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao đã đầu tư.

Tiếp tục giữ vững chất lượng giáo dục và đào tạo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công với cách mạng, bảo vệ, chăm sóc người già, phụ nữ và trẻ em. Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề dân sinh bức xúc, trước hết là vấn đề nước sạch, xử lý nước thải, rác thải, ô nhiễm môi trường.

Toàn cảnh Đại hội.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, phấn đấu là một trong những xã đi đầu của tỉnh. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về kỹ năng, nghiệp vụ để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 100% với mục tiêu sớm nhất.

Tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với cải cách hành chính trong Đảng. Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của đảng viên gắn với việc chủ động đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Chủ động nắm bắt tình hình, không để bị động bất ngờ, nhất là những vấn đề phức tạp nảy sinh, chủ động phòng ngừa không để xảy ra các điểm nóng.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Tường, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Tường, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thúy Hường