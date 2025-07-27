Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Đài lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 28/7, Đảng bộ xã Xuân Đài tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Hoàng Hương - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL). Dự Đại hội có 168 đại biểu đại diện cho 870 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Giám đốc Sở VHTT&DL Dương Hoàng Hương tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đảng bộ xã Xuân Đài được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ 3 xã Kim Thượng, Xuân Sơn, Xuân Đài. Sau thành lập, xã Xuân Đài có 53 tổ chức Đảng với tổng số 870 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Xuân Đài luôn đoàn kết, phát huy tinh thần dân chủ, thống nhất, chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Kinh tế ngày càng phát triển khá, lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng; kết cấu hạ tầng từng bước hoàn thiện; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh được quan tâm, đảm bảo.

Giám đốc Sở VH,TT&DL Dương Hoàng Hương phát biểu chị đạo Đại hội.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 2,14%... Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 đạt 27,7 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư trên địa bàn 5 năm 2021-2025 đạt 1.194,3 tỷ đồng. Tỷ lệ tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 90,2%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 93,1%.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Xuân Đài quyết tâm phát huy truyền thông đoàn kết, đổi mới, hướng tới mục tiêu xây dựng Đảng bộ xã Xuân Đài thực sự trong sạch, vững mạnh. Từng bước khai thác các tiềm năng, thế mạnh của xã gắn với chuyển đổi số theo hướng phát triển bền vững, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại.

Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 12,8%; thu ngân sách Nhà nước đến năm 2030 là 32,0 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 13,9%. Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn 5 năm đạt 1.500 tỷ đồng.

Đồng thời, xác định khâu đột phá là: Tập trung huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu, trong đó tập trung vào đầu tư hạ tầng các lĩnh vực còn yếu và thiếu đồng bộ, tháo gỡ các điểm nghẽn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là hoạt động thu hút đầu tư, chuyển đổi số và đời sống dân sinh...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Giám đốc Sở VH,TT&DL Dương Hoàng Hương biểu dương, ghi nhận những cố gắng, nỗ lực và thành tích mà Đảng bộ, Nhân dân xã Xuân Đài đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Với việc hợp nhất, xã Xuân Đài mới có nhiều ưu thế, tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ du lịch trong giai đoạn tới.

Để khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, đồng chí nhấn mạnh: Đảng bộ xã tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, quan tâm phát triển giao thông, xây dựng đô thị, công nghiệp, dịch vụ gắn xây dựng các thiết chế văn hóa, phát triển du lịch Vườn Quốc gia Xuân Sơn... Xã cần tập trung cao hơn và quyết liệt hơn trong công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy đầu tư sản xuất kinh doanh phát triển. Chú trọng làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tạo không gian cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đảng bộ và Nhân dân xã Xuân Đài tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ chiến lược về phát triển kinh tế gắn với du lịch xanh, du lịch bền vững. Tiếp tục lãnh đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Quan tâm đào tạo lao động, chăm lo sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trọng tâm hướng vào các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều bức xúc, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thực hiện có hiệu quả việc cải cách hành chính.

Đảng bộ cần đầu tư, hoàn thiện hạ tầng số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phát phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Giám đốc Sở VH,TT&DL Dương Hoàng Hương và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Đài, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành; Ban Thường vụ; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Lê Thảo được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Xuân Đài nhiệm kỳ 2025-2030.

Đinh Tú