Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Lũng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Sáng 28/7, Đảng bộ xã Xuân Lũng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. Cùng dự có đồng chí Đinh Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và 138 biểu đại chính thức đại diện cho trên 1.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Xã Xuân Lũng được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Xuân Lũng, Tiên Kiên và Xuân Huy. Trong nhiệm kỳ 2025 -2030, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao của cả hệ thống chính trị, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra cơ bản đều đạt và vượt. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 181 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn 5 năm đạt 1.900 tỷ đồng; tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề đạt 75%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,26%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn dưới 2,37%; tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt trên 95%; an sinh xã hội đảm bảo, trật tự an toàn được giữ vững.

Trong nhiệm kỳ, xã đã kết nạp được 98 đảng viên, thành lập được 3 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm theo đúng hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 92%.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đổi mới sáng tạo, xây dựng đội ngũ, chuyển đổi số, cải cách hành chính, huy động nguồn lực xây dựng xã phát triển vững mạnh”, nhiệm kỳ 2025 -2030, Đảng bộ xã đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 4 giải pháp chủ yếu và một khâu đột phá: “Tập trung huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, trọng tâm vào hạ tầng giao thông, hạ tầng logistics và hạ tầng dân cư nông thôn”.

Trong đó, đề ra mục tiêu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 300 tỷ đồng; vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 8%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn 5 năm đạt 2.800 tỷ đồng; Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn đang hoạt động đến năm 2030 đạt 100 doanh nghiệp. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 100%. Tỷ trọng lao động qua đào tạo đạt 78%. Đến năm 2030 xã không còn hộ nghèo...

Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đinh Công Thực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 2025 -2030, Đảng bộ xã tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu xã tập trung khai thác tối đa tiềm năng của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt khâu đột phá, trong đó tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao cận đô thị, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Thúc đẩy kinh tế tư nhân, tạo môi trương thuận lợi cho doanh nghiệp và các hộ kinh doanh phát triển.

Quan tâm phát triển toàn diện văn hóa - xã hội. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, phấn đấu đến năm 2023 không còn hộ nghèo, xã đạt danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Lũng ra mắt Đại hội.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Lũng nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt gồm 31 đồng chí. Đồng chí Bùi Hoài Giang được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2025 -2030.

Lê Thương