Đại hội đại biểu Hội CCB phường Âu Cơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 22/10, Hội Cựu chiến binh phường Âu Cơ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội có đồng chí Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Với tinh thần “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới - phát triển”, trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh phường Âu Cơ đã phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. 8/10 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Các phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế” được triển khai hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên và Nhân dân. Hội đã chú trọng công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh, đảm bảo an ninh trật tự và các hoạt động nghĩa tình đồng đội. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được ghi nhận, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025–2030, Hội Cựu chiến binh phường Âu Cơ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội; xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh toàn diện; tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong công tác Hội; phấn đấu 100% hội viên giữ vững bản lĩnh chính trị, 100% gia đình hội viên đạt Gia đình văn hóa; không có hộ hội viên nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Tại đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh phường Âu Cơ, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 19 đồng chí và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

Tạ Thanh