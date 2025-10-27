Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Nhân Nghĩa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 27/10, Hội Nông dân xã Nhân Nghĩa đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị, trong đó đã nêu bật những kết quả đạt được trên các lĩnh vực: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, nông dân được quan tâm, đẩy mạnh; nội dung, hình thức gắn với ứng dụng chuyển đổi số, đa dạng, phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng sau khi thực hiện sắp xếp, hợp nhất.

Sau khi thực hiện chủ trương sắp sếp về đơn vị hành chính, đến nay, Hội Nông dân xã có tổng số 28 chi hội, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 50 hội viên, nâng tổng số hội viên trong xã lên 2.425 hội viên.

Nhiều mô hình kinh tế mới, hiệu quả cao do Hội Nông dân trực tiếp chỉ đạo, giúp đỡ ngày càng rõ nét. Hội tăng cường các hoạt động kết nối, hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản và vận động xây dựng các sản phẩm OCOP, khẳng định vai trò tiên phong của nông dân trong phát triển kinh tế nông thôn.

Hoạt động hỗ trợ vốn, dịch vụ và chuyển giao khoa học kỹ thuật tiếp tục phát huy hiệu quả. Đời sống vật chất, tinh thần của hội viên nông dân được nâng cao.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chương trình hành động; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, hỗ trợ hội viên về vốn, khoa học kỹ thuật, thúc đẩy kinh tế tập thể, phát triển nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chuyển đổi số.

Đồng thời, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, thường xuyên lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng nông dân, góp phần xây dựng Nhân Nghĩa trở thành đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại.

Với quyết tâm mới, khí thế mới, Hội Nông dân xã Nhân Nghĩa quyết tâm “Đoàn kết - Hành động - Sáng tạo - Phát triển”, xứng đáng là trung tâm nòng cốt trong các phong trào thi đua và chung tay xây dựng xã Nhân Nghĩa ngày càng giàu đẹp, vững mạnh.

Ban chấp hành Hội Nông dân xã Nhân Nghĩa khoá I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Nhân Nghĩa khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Hội gồm 31 đồng chí, Ban Thường vụ có 7 đồng chí.

Đinh Thắng