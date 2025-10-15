Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Thổ Tang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030

Ngày 15/10, Hội Nông dân xã Thổ Tang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Việt Anh – Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Phó Trưởng ban Công tác nông dân tỉnh Phú Thọ; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể cùng 118 đại biểu chính thức, đại diện cho 4.782 hội viên nông dân trên địa bàn.

Xã Thổ Tang được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Thổ Tang, xã Thượng Trưng và xã Tuân Chính; có diện tích tự nhiên hơn 21km2, dân số hơn 43 nghìn người. Hội Nông dân xã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025 với 31 chi hội và gần 4.800 hội viên.

Đồng chí Đặng Việt Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân, Phó trưởng Ban công tác nông dân tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào nông dân xã Thổ Tang đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần tích cực vào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Sản xuất nông nghiệp chuyển mạnh theo hướng hàng hóa, an toàn, ứng dụng công nghệ cao, giá trị sản xuất ngày càng tăng. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2023–2025 đạt 4,2%. Toàn xã hiện có trên 650 hộ nuôi rắn sinh sản và thương phẩm với hơn 230 nghìn con, 1 sản phẩm OCOP đạt 3 sao; thu nhập bình quân đầu người đạt 78,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,51%.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Với tinh thần “Đoàn kết – Trách nhiệm - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam xã Thổ Tang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030 xác định phương hướng là xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy vai trò là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân, nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế; phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần cùng nhân dân trong xã thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra.

Đồng chí Đỗ Trung Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Đỗ Trung Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đỗ Trung Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội Nông dân xã đạt được, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm qua sàn thương mại điện tử; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Thổ Tang khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Thổ Tang khóa I gồm 31 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí; đồng chí Lê Hải Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Thổ Tang khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Với tinh thần “Đoàn kết – Trách nhiệm – Đổi mới – Hợp tác – Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Thổ Tang lần thứ I đã thành công tốt đẹp, tạo khí thế mới, niềm tin và động lực để cán bộ, hội viên nông dân toàn xã tiếp tục phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương Thổ Tang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Dương Chung