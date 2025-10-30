Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Bản Nguyên lần thứ I

Ngày 30/10, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Bản Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ xã Bản Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo xã Bản Nguyên tặng hoa chúc mừng Đại hội

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Bản Nguyên được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng Hội LHPN xã Vĩnh Lại, Bản Nguyên, Cao xá (cũ). Toàn xã có 41 Chi hội, 3.861 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN xã luôn bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ xã đã đề ra. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến về nhận thức của hội viên, thu hút được nhiều hội viên, phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội. Phong trào phụ nữ xã phát triển toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ban Chấp hành Hội LHPN xã Bản Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội

Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và đạt hiệu quả thiết thực. Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không - 3 sạch”, “5 có - 3 sạch” mô hình các câu lạc bộ phụ nữ nuôi dạy con tốt, câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, đội bóng chuyền hơi nữ, các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo đã phát huy tác dụng, động viên, tập hợp được nhiều tầng lớp phụ nữ hưởng ứng tham gia.

Đặc biệt là lực lượng chị em phụ nữ là nòng cốt đi đầu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã phát huy tinh thần, thể hiện rõ vai trò của người phụ nữ Đất Tổ thân thiện, nhân ái, hội nhập và phát triển. Công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh được quan tâm, hội viên, phụ nữ gắn bó với tổ chức Hội, chị em nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình trong gia đình và xã hội. Phong trào phụ nữ xã được duy trì và phát triển, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ xã, nhiệm kỳ 2021-2025 đề ra...

Tặng hoa chia tay các đồng chí không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành khóa mới

Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội LHPN xã Bản Nguyên phấn đấu hàng năm hỗ trợ giúp đỡ có hiệu quả 5 hộ nghèo, hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo cận nghèo; phấn đấu 90% hội viên sử dụng ứng dụng ngân hàng trong thanh toán giao dịch điện tử; 100% các chi hội khu dân cư thực hiện vận động, hỗ trợ gia đình đạt tiêu chí “gia đình 5 có 3 sạch”, phấn đấu toàn xã giúp được thêm 50 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí; thực hiện 1 công trình/phần việc góp phần xây dựng xã Bản Nguyên trở thành xã giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

85% trở lên cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia phong trào “Xây dựng người phụ nữ Đất Tổ thân thiện, nhân ái, đoàn kết, hội nhập và phát triển”; 100% vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em xảy ra trên địa bàn được phát hiện và Hội lên tiếng bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng; 100% cán bộ Hội LHPN xã và chi hội phụ nữ được tham gia tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; ứng dụng hiệu quả công nghệ số trong quản lý, tổ chức hoạt động Hội...

Tại Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Hội LHPN xã Bản Nguyên khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thị Hương Dịu được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội LHPN xã Bản Nguyên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phương Thanh