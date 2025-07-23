Đại hội Đảng bộ phường Phong Châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 23/7, Đảng bộ phường Phong Châu đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Minh Tường - TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Trần Quang Tuấn - TUV, Giám đốc Sở Công Thương cùng 188 đồng chí đại biểu đại diện cho trên 1.960 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội.

Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh Vi Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phường Phong Châu được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị gồm: Phường Phong Châu, xã Hà Thạch và xã Phú Hộ. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Phong Châu đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả nổi bật. Các chỉ tiêu nghị quyết đề ra cơ bản đều đạt và vượt.

Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh Vi Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Về lĩnh vực kinh tế, phường Phong Châu thực hiện đảm bảo mục tiêu 2 khâu đột phá: “Tiếp tục huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, chỉnh trang đô thị; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng” và “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế quản lý đô thị, nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.

Chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyển dịch từ sản xuất hàng hóa theo số lượng sang hàng hóa chất lượng có giá trị kinh tế cao; toàn phường có 13 sản phẩm (OCOP); 9/21 khu được công nhận Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu. Thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, đáp ứng nhu cầu của xã hội, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 12,9%. Thu ngân sách Nhà nước năm 2025 đạt 62 tỷ đồng. Đầu tư phát triển được quan tâm, chú trọng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 3.016 tỷ đồng...

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phong Châu lần thứ I.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh Vi Mạnh Hùng khẳng định: Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Phong Châu đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, phường Phong Châu cần nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; xác định cụ thể các đề án, phương án, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, kết quả cụ thể, rõ thời hạn, rõ lộ trình”.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Đồng chí tin tưởng, với những lợi thế sẵn có và tinh thần đoàn kết, sáng tạo - Đảng bộ phường Phong Châu sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội đã đề ra. Đồng thời phát huy hơn nữa sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân, biến sức mạnh đại đoàn kết thành động lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Đồng chí Nguyễn Đức Lương được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phong Châu nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định 21 đồng chí tham gia Ban chấp hành Đảng bộ phường Phong Châu khóa I. Đồng chí Nguyễn Đức Lương được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phong Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh Vi Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ phường Phong Châu khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030

Trường Quân