Đại hội Đảng bộ xã Trung Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 23/7, Đảng bộ xã Trung Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Trung Sơn được thành lập trên cơ sở giữ nguyên trạng của xã Trung Sơn cũ về diện tích và quy mô dân số, với tính chất đặc thù xã vùng cao còn rất nhiều khó khăn của tỉnh. Dân số phần lớn là đồng bào Mường, Mông, Dao. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Trung Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết. Thu ngân sách vượt 51% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/năm; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 95%.

Cây quế tiếp tục được khẳng định là cây chủ lực với diện tích hơn 2.500ha, được bảo hộ nhãn hiệu tập thể - trở thành sản phẩm nông nghiệp đặc trưng mang thương hiệu Trung Sơn. Các công trình hạ tầng như điện, đường, trường, trạm được đầu tư đồng bộ; 100% khu dân cư có điện lưới quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Để thực hiện hiệu quả hai khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030 là “Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng số gắn với du lịch sinh thái” và “Phát triển kinh tế đồi rừng, trọng tâm là cây quế”, Đảng bộ xã Trung Sơn đề ra các nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, chú trọng huy động và lồng ghép các nguồn lực để đầu tư hệ thống giao thông, điện, nước, trường học, y tế, gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch cộng đồng tại khu Đâng, hồ Ngòi Giành. Đồng thời, tiếp tục mở rộng diện tích trồng quế, măng gầy, thúc đẩy chế biến sâu, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, sự chủ động, linh hoạt của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Trung Sơn trong quá trình sáp nhập, chuyển giao, tổ chức Đại hội. Đồng chí yêu cầu Đảng bộ xã cần xác định rõ nhiệm vụ, rõ người, rõ trách nhiệm và kết quả cụ thể, lấy chuyển đổi số và phát triển kinh tế đồi rừng - trọng tâm là cây quế - làm hai khâu đột phá chiến lược, tạo bước chuyển thực chất trong đời sống nhân dân.

Song song với đó, xã cần đặc biệt quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe, nâng cao chất lượng giáo dục và giảm nghèo bền vững; đồng thời phát triển văn hóa gắn với gìn giữ bản sắc truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trung Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trò chuyện cùng các đại biểu.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; đảm bảo quốc phòng, an ninh và giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trung Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt gồm 24 đồng. Đồng chí Đinh Hải Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã.

Liên Phương