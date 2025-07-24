Xây dựng Đảng
Đại hội Đảng bộ xã Văn Lang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 24/7, Đảng bộ xã Văn Lang tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Văn Lang nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đoàn chủ tịch Đại hội

Báo cáo chính trị trình Đại hội nhấn mạnh: Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ xã Văn Lang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. 8/10 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Đáng chú ý, tổng thu ngân sách Nhà nước 5 năm trên địa bàn đạt gần 18,6 tỷ đồng, đạt 113% so với chỉ tiêu nghị quyết; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,52%/ năm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng; hệ thống chính trị được sắp xếp theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh và trung ương.

Xã đã tập trung thu hút đầu tư và xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển. Năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp được nâng lên; xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Các lĩnh vực thương mại, dịch vụ được quan tâm phát triển. Công nghiệp đã bước đầu hình thành cùng với phát triển mạnh tiểu thủ công nghiệp. Sự nghiệp GD&ĐT, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm... tiếp tục quan tâm, đạt kết quả tích cực; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền và các đoàn thể được tăng cường; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh.

Toàn cảnh Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ xã đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí đã chỉ rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới Đảng bộ cần tập trung thực hiện: Nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng nghị quyết chuyên đề, đề án phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Tích cực thực hiện chuyển đổi số toàn diện, phù hợp, hiệu quả với đặc điểm tình hình của địa phương. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở...

Đồng chí đề nghị: Đảng bộ xã tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, đổi mới phương thức lãnh đạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng quê hương Văn Lang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Văn Lang nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 22 đồng chí. Đồng chí Ngô Anh Vũ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Với tinh thần “Đoàn Kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã thông qua Nghị quyết gồm 16 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, lòng yêu quê hương, đất nước, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

