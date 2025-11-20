Đại hội Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030

{title}
Chiều 20/11, Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với 120 đại biểu đại diện cho 545 đoàn viên trong khối.
Lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội
Đoàn thanh niên Các cơ quan Đảng tỉnh hiện có 6 tổ chức Đoàn trực thuộc với hơn 540 đoàn viên. Khắc phục những khó khăn của tổ chức Đoàn mới được thành lập, cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan đơn vị, thời gian qua Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh cùng các cơ sở đoàn đã nhanh chóng kiện toàn, ổn định bộ máy, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030. Các tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên các cơ quan Đảng tỉnh đã phát huy truyền thống của Đoàn và những kết quả đạt được của cơ quan, đơn vị, nỗ lực, đoàn kết, trách nhiệm, phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, xung kích, tình nguyện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, vững bước theo Đảng, từng bước khẳng định vai trò là hạt nhân đoàn kết, cầu nối gắn bó giữa thanh niên với tổ chức Đảng, chính quyền trong hệ thống chính trị.
Lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội
Với khẩu hiệu “Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã xác định rõ 9 chỉ tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội cũng xác định 3 nhiệm vụ đột phá là: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn; xây dựng hình mẫu cán bộ trẻ các cơ quan Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong công vụ chuẩn mực, vững về chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy với công việc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng linh hoạt, hiện đại, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan; phát huy vai trò nêu gương, tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong mọi hoạt động của Đoàn; nâng cao năng lực số, kỹ năng công nghệ và khả năng thích ứng của cán bộ, đoàn viên trong kỷ nguyên số.
Lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh và Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng BCH Đoàn thanh niên các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030
Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn thanh niên các cơ quan Đảng tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; quyết định chỉ định nhân sự tham gia đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội
Lệ Oanh
