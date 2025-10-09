Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I thành công tốt đẹp

Chiều 9/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ I, giai đoạn 2025 – 2030.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Lãnh đạo các cơ quan Trung ương và tỉnh bạn có các đồng chí: Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ; Nguyễn Dũng Tiến - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phạm Huy Giang - Uỷ viên thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương, Trưởng Ban TĐKT; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo và phát động thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030.

Lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ: Bùi Huy Vĩnh, Bùi Thị Minh, Nguyễn Mạnh Sơn; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, UB MTTQ tỉnh; cùng 210 đại biểu ưu tú là các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông - Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I là ngày hội lớn để tỉnh tuyên dương các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua trên các lĩnh vực giai đoạn 2020 - 2025. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương sáng, người tốt, việc tốt trong mọi ngành nghề, các lĩnh vực của đời sống xã hội; nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng, được Đảng, Nhà nước phong tặng và tặng thưởng các danh hiệu, phần thưởng cao quý. Thông qua đó tạo sức lan tỏa, truyền cảm hứng, cổ vũ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tăng tốc bứt phá, đưa Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2030 Phú Thọ là một trong những cực tăng trưởng của vùng thủ đô, văn minh và hạnh phúc...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội trình bày báo cáo tuyên dương.

Các đại biểu xem phóng sự kết quả 5 năm phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

Sau phát biểu khai mạc, các đại biểu nghe Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025 và phương hướng, nhiệm vụ công tác TĐKT giai đoạn 2025 - 2030; xem phóng sự kết quả 5 năm phòng trào thi đua yêu nước của tỉnh.

Trong đó nêu rõ: Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh tiếp tục phát triển sâu rộng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Nâng quy mô nền kinh tế sau khi hợp nhất tỉnh đạt 354,6 nghìn tỷ đồng, thu ngân sách năm 2025 ước đạt 52,5 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn 5 năm (2020 - 2025), bình quân ước đạt 7,5%/năm (cao hơn bình quân chung cả nước), GRDP bình quân đầu người đến hết năm 2025 ước đạt 105,2 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,75%. Toàn tỉnh hoàn thành xóa 10.801 căn nhà tạm, nhà dột nát; với thành tích này, Phú Thọ được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Công tác TĐKT của tỉnh đổi mới, công khai, minh bạch, kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến; 67% cá nhân được khen thưởng là người lao động trực tiếp; khen thưởng đột xuất được quan tâm thường xuyên...

Giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, động lực, tăng tốc bứt phá...

Tại Đại hội, các đại biểu nghe các tham luận của ông Nguyễn Đình Hùng - Hiệu trưởng, đại diện Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc về kết quả phong trào thi đua và những giải pháp, sáng kiến trong phát huy tính tích cực của học sinh và khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên trong phong trào thi đua học tốt, dạy tốt. Bác sĩ Nguyễn Đức Hậu - Trưởng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản nhi tỉnh chia sẻ về kết quả phong trào thi đua nghiên cứu khoa học và áp dụng sáng kiến khoa học trong nuôi trẻ sinh non, đóng góp thành tựu mới đối với nền y học quốc gia. Nghệ nhân Nhân dân Bùi Văn Minh, xã Thượng Cốc trao đổi về vai trò của các nghệ nhân trong bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả quan trọng trong công tác TĐKT của tỉnh Phú Thọ 5 năm qua; biểu dương những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT và chúc mừng các điển hình tiên tiến.

Đồng chí Phó Chủ tịch nước đề nghị: Trong quá trình phát triển, Phú Thọ tiếp tục coi trọng vai trò của công tác TĐKT. Trên cơ sở quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chủ trương, nghị quyết của Đảng về thi đua yêu nước, tỉnh tiếp tục đổi mới công tác TĐKT phù hợp với thực tiễn địa phương nhằm khơi dậy lòng yêu nước, huy động tối đa mọi nguồn lực cho sự phát triển của tỉnh, để mỗi phong trào thi đua, mỗi cuộc vận động phải trở thành niềm vui, sự hăng say học tập, lao động, làm việc của mọi người, mọi nhà. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác TĐKT thật sự giỏi nghề, có tâm, tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí tin tưởng, sau Đại hội, “ngọn lửa” thi đua ái quốc tiếp tục được thắp sáng để biến sức mạnh của tinh thần yêu nước và đoàn kết của hệ thống chính trị và đồng bào các dân tộc trong tỉnh thành hành động, việc làm cụ thể, góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng phát triển trong kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng biển tượng trưng 200 triệu đồng cho trẻ em tỉnh Phú Thọ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao biểu trưng 200 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho trẻ em nghèo, học giỏi của tỉnh; tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch nước để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành của tỉnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trong thời gian tới.

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 – 2030, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Để thực hiện mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2030, Phú Thọ là một trong những cực tăng trưởng của vùng thủ đô, trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, giáo dục - đào tạo chất lượng cao và tổ chức lễ hội văn hoá lớn gắn với cội nguồn dân tộc; trung tâm tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế của vùng; đến năm 2045 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”, tỉnh triển khai những nội dung chủ yếu như: Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; phát triển kinh tế - xã hội toàn diện.

Đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh; những người con quê hương Phú Thọ đang sinh sống, học tập, công tác ở trong và ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, chung sức, đồng lòng quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc...

Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ tỉnh Đinh Công Thực phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ tỉnh Đinh Công Thực đại diện các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước. Trong đó khẳng định: Trong suốt thời gian qua, hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh luôn đồng hành cùng cấp uỷ, chính quyền phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tích cực thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng và ngày càng đi vào chiều sâu. Với ý chí quyết tâm cao và niềm tin sâu sắc vào phong trào thi đua do tỉnh phát động, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hưởng ứng và quyết tâm thực hiện đầy đủ các nội dung, phong trào thi đua, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra...

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất và hạng Nhì cho 4 cá nhân.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy trao Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho các cá nhân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân.

Trong khuôn khổ Đại hội, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Trong đó, trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho 1 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Nhì cho 8 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Ba cho 28 cá nhân. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 60 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông - Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh và Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Bùi Đức Hinh trao Bằng khen của UBND tỉnh và vòng nguyệt quế cho các tập thể, cá nhân điển hình.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trao Bằng khen của UBND tỉnh và vòng nguyệt quế cho các tập thể, cá nhân điển hình.

Đại hội đã thông qua danh sách đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI gồm 35 đại biểu, trong đó 4 đại biểu đương nhiên và 31 đại biểu lựa chọn theo cơ cấu phân bổ.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định: Sau một ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I đã thành công tốt đẹp.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh, đồng chí cho rằng, công tác TĐKT và phong trào thi đua yêu nước phải tiếp tục đổi mới toàn diện và triển khai sâu rộng hơn nữa, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh để đạt kết quả cao hơn, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2025 - 2030...

