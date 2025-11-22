Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Ngày 22/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (22/11/1965 - 22/11/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

Tới dự lễ kỷ niệm, đại biểu Trung ương có các đồng chí: Đào Hồng Lan - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đại biểu tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các bệnh viện tuyến trung ương, các chuyên gia cùng đông đảo các thế hệ lãnh đạo, cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tặng lẵng hoa chúc mừng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao và biểu dương tập thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ qua các thời kỳ đã nỗ lực vươn lên dẫn dắt bệnh viện thành một hình mẫu cho các bệnh viện trong cả nước học tập. Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: Theo Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ được định hướng đảm nhận chức năng vùng để cung ứng các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu cho người dân; đồng thời đảm nhiệm nhiệm vụ chỉ đạo tuyến và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các cơ sở y tế trong vùng, đảm nhận vai trò ứng phó cấp vùng khi có dịch bệnh, thảm họa. Do vậy, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục giữ vai trò tiên phong đổi mới công tác quản lý, chuẩn hóa quy trình, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của Nhân dân trong vùng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại lễ kỷ niệm

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đề nghị Bệnh viện cần tăng cường đẩy mạnh chuyển đổi số và kết nối dữ liệu; tiếp tục triển khai các mô hình quản trị hiện đại; đồng thời kế thừa kinh nghiệm của các Bệnh viện đầu ngành và kinh nghiệm của các nước tiên tiến trên thế giới triển khai áp dụng các phương pháp mới kỹ thuật mới để nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh, tạo sự hài lòng của người dân. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác quản trị bệnh viện; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chủ động hợp tác với các bệnh viện đầu ngành để tiếp nhận chuyển, giao kỹ thuật, mở rộng các lĩnh vực chuyên sâu có thế mạnh...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng bức trướng và lẵng hoa chúc mừng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

Tặng bức trướng của Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ tỉnh Phú Thọ với dòng chữ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ “60 năm hành trình tự hào vì sức khoẻ Nhân dân - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những thành tựu đáng tự hào mà các thế hệ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên, người lao động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong 60 năm qua.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh Phú Thọ mới sau hợp nhất có quy mô dân số trên 4 triệu người với diện tích trên 9,3 nghìn km2; năng lực y tế tại ba khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình trước đây có nhiều điểm khác nhau, đặt ra thách thức lớn hơn cho ngành Y tế trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác y tế với quan điểm đầu tư cho y tế là đầu tư cho phát triển.

Ngành Y tế nói chung, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nói riêng cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân, khẳng định năng lực, vị thế, vai trò của tỉnh Phú Thọ là trung tâm y tế của vùng Trung du và Miền núi phía Bắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại lễ kỷ niệm

Để từng bước đưa Bệnh viện trở thành Bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện đảm nhận chức năng vùng của khu vực trung du miền núi phía Bắc, đồng chí đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp tục chú trọng triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới, đặc biệt là các dịch vụ kỹ thuật cao, chuyên sâu với mục tiêu giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh nhất, tốt nhất. Tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là nhân lực chất lượng cao; tập trung cho công tác bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng Bằng khen cho các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu Việt Nam vì đã hỗ trợ chuyên môn cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

Đồng thời, thúc đẩy xã hội hóa, đa dạng hóa các nguồn lực để từng bước giảm tải gánh nặng cho ngân sách Nhà nước; nâng cấp, đầu tư trang thiết bị mới, các loại thiết bị y tế hiện đại hơn, chuyên sâu hơn; bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế, hóa chất phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân.

Cùng với đó, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số ngành Y tế, nhất là trong quản lý hành chính bệnh viện, trong giải quyết các thủ tục về khám bệnh, chữa bệnh, theo dõi sức khỏe, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Nhân dân trong tiếp cận các dịch vụ y tế. Tiếp tục duy trì cơ sở y tế đạt tiêu chuẩn “Xanh - Sạch - Đẹp", tạo môi trường khám bệnh, chữa bệnh thân thiện, an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ tích cực, hiệu quả của Bộ Y tế, lãnh đạo Bộ Y tế và các Bệnh viện tuyến Trung ương đối với sự phát triển của ngành Y tế tỉnh Phú Thọ nói chung và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nói riêng trong suốt chặng đường vừa qua; đồng thời mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của Bộ Y tế, các bệnh viện tuyến Trung ương trong thời gian tới.

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chào mừng 60 năm thành lập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Nhân dịp này, tỉnh cũng trao tặng Bộ Y tế 15 tấn Cloramin B phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Cách đây tròn 6 thập kỷ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ được thành lập. Từ một cơ sở y tế thiếu thốn, đội ngũ nhân lực mỏng, điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã vươn lên trở thành Bệnh viện hạng I, là bệnh viện tuyến chuyên môn cao nhất của tỉnh Phú Thọ với cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại. Bệnh viện hiện có quy mô 1.500 giường bệnh với hơn 1.500 cán bộ, viên chức, người lao động, đã triển khai nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của Nhân dân. Đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã thực hiện được hơn 70% kỹ thuật của Bệnh viện hạng đặc biệt và 100% các dịch vụ kỹ thuật theo phân tuyến của Bộ Y tế, là Bệnh viện vệ tinh của nhiều Bệnh viện tuyến Trung ương; đồng thời, là tuyến cuối tiếp nhận bệnh nhân từ các cơ sở y tế trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Bên cạnh đó, Bệnh viện luôn chú trọng đối mới tinh thần thái độ phục vụ, đẩy mạnh các phong trào thi đua và hoạt động kết nối vì cộng đồng, duy trì Bệnh viện đạt tiêu chuẩn “xanh - sạch - đẹp", tạo môi trường khám bệnh, chữa bệnh thân thiện, an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của Nhân dân.

Huyền Trang - Mai Anh