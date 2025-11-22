Nhiều hoạt động đặc sắc tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế năm 2025

Ngày 22/11, tại Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc (Ba Đình, Hà Nội), đã diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc nằm trong khuôn khổ Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ XIII năm 2025.

Đông đảo người dân tham gia trải nghiệm ẩm thực, văn hóa tại Liên hoan

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế là sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa và ẩm thực giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Năm 2025, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ ngoại giao, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn được giao nhiệm vụ phối hợp với Cục Lễ tân Nhà nước, Vụ Thông tin và Báo chí, Báo Thế giới và Việt Nam cùng các cơ quan của Bộ ngoại giao, đồng hành cùng Công ty Cổ phần Hàng Tiêu dùng Masan (Masan Consumer - MCH) - nhà tài trợ chính của chương trình, tổ chức Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế năm 2025 với chủ đề “Trip of Flavors - Hành trình vị giác khắp năm châu”.

Du khách nước ngoài trải nghiệm ẩm thực Việt Nam

Liên hoan thu hút sự tham gia của hơn 120 gian hàng đến từ các đại sứ quán, lãnh sự quán, trung tâm văn hóa nước ngoài, các sở ngoại vụ địa phương, doanh nghiệp trong nước và quốc tế; mang ý nghĩa tôn vinh ẩm thực như một hành trình của cảm xúc và kết nối. Mỗi món ăn không chỉ là hương vị mà còn là câu chuyện về văn hóa, lịch sử và bản sắc của từng quốc gia.

Trong ngày 22/11, đã diễn ra các hoạt động: Trải nghiệm ẩm thực tại các gian hàng, Trải nghiệm “Hành trình vị giác năm châu”; Quảng diễn Ẩm thực “Nhật ký ẩm thực không biên giới”; Trao chứng nhận kỷ niệm tham gia Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế năm 2025 tại các gian hàng.

Ban Tổ chức trao chứng nhận kỷ niệm tham gia Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế năm 2025 tại các gian hàng

Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Phương Nghị - Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Bộ Ngoại giao cho biết: “Liên hoan năm nay có nhiều điểm mới, thể hiện ngay từ tên gọi”Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế", yếu tố văn hóa được nâng lên tầm cao mới; số lượng các gian hàng tham gia cũng nhiều nhất trong các kỳ liên hoan, nhiều nước có nền văn hóa, ẩm thực lớn lần đầu tiên trực tiếp tham gia liên hoan như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp...; công tác từ thiện trong các kỳ liên hoan trước đã làm rất tốt, nhưng Liên hoan năm nay diễn ra trong bối cảnh đồng bào miền Bắc, miền Nam Trung Bộ, Tây Nguyên phải hứng chịu những thiệt hai to lớn của thiên tai, do đó điểm đặc biệt của Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế năm nay tập trung vào nội dung chính là chung tay ủng hộ đồng bào vượt qua bão lũ. Thông qua Liên hoan giúp kết nối văn hóa giữa các nước, gắn kết, gắn bó con người với con người thêm bền chặt. Các bạn có thể thấy, ngay cả các trẻ nhỏ, người khuyết tật, những đối tượng yếu thế trong xã hội khi đến với liên hoan đều rất thoải mái, vui vẻ, bộc lộ cảm xúc, tận hưởng không khí, mọi người cùng tham gia trải nghiệm, học hỏi, giao lưu văn hóa, ẩm thực của tất cả các nước tại liên hoan... Việt Nam rất gần gũi, yêu hòa bình, an toàn và thân thiện, luôn chào đón các bạn bè quốc tế...".

Quảng diễn Ẩm thực “Nhật ký ẩm thực không biên giới”

Liên hoan lần này cũng đánh dấu bước phát triển mới về chất lượng tổ chức, khi các hoạt động trình diễn, giao lưu văn hóa và trải nghiệm ẩm thực được thiết kế phong phú, đa chiều hơn, tạo nên một không gian thưởng thức trọn vẹn cho công chúng và bạn bè quốc tế.

Liên hoan được hứa hẹn sẽ là điểm hẹn văn hóa đặc sắc trong mùa lễ hội cuối năm, nơi du khách và bạn bè quốc tế được khám phá thế giới qua từng món ăn và cảm nhận sức mạnh của ẩm thực trong việc kết nối con người, lan tỏa giá trị văn hóa toàn cầu. Bên cạnh đó, liên hoan còn trở thành cầu nối văn hóa - ngoại giao, lan tỏa hình ảnh, thông điệp về một Việt Nam năng động, thân thiện và sẵn sàng kết nối vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 23/11, tại Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc (Ba Đình, Hà Nội).

Một số hình ảnh khác tại Liên hoan:

Ngọc Lam