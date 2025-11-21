Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Đông Thành, Chí Tiên, Liên Minh

Ngày 21/11, đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Đông Thành, Chí Tiên, Liên Minh. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang thăm dự án Nhà máy sản xuất gạch Granite PTG Việt Nam tại khu 16, xã Đông Thành.

Sau gần 5 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các hoạt động của cấp ủy, chính quyền 3 xã dần ổn định. Các xã tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Ổn định tổ chức bộ máy, cán bộ; thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao chất lượng cải cách hành chính và chuyển đổi số...

Đối với xã Chí Tiên, năm 2025, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 55,6 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện đạt 275,2 tỷ đồng, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh chiếm 80% tổng số thủ tục hành chính có đủ điều kiện, tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề đạt gần 79%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,17%; sản xuất nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, đầu tư xây dựng... cơ bản ổn định. Nhiều dự án đang được triển khai tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương; an ninh trật tự đảm bảo...

Bí thư Đảng ủy xã Chí Tiên Nguyễn Thị Thảo Nam báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang ghi nhận sự cố gắng của cấp ủy, chính quyền xã Chí Tiên khi bộ máy đi vào hoạt động tương đối ổn định, thực hiện tốt các nhiệm vụ. Đồng chí yêu cầu xã tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, đặc biệt là cán bộ phải chủ động trong việc bồi dưỡng, học hỏi chuyên môn, nâng cao trình độ; chú trọng công tác phát triển đảng viên. Tập trung phát triển kinh tế bằng việc tổ chức hiệu quả hoạt động sản xuất của người dân; phối hợp với các sở, ngành triển khai các dự án, chương trình phát triển kinh tế trên địa bàn.

Đối với kiến nghị, đề xuất của xã, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang nhấn mạnh: Trong bối cảnh được phân cấp thêm nhiều nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm và tính chủ động của cấp xã lớn hơn, vì vậy từng đồng chí lãnh đạo phải nhận thức rõ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã xác định.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang kiểm tra tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại Cụm Công nghiệp Bãi Ba 2, xã Chí Tiên.

Đối với xã Đông Thành, dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 ước đạt 95 tỷ đồng; xã đã thu hút được 60 doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,94%; trên địa bàn xã có 3 dự án với tổng mức đầu tư gần 1.900 tỷ đồng đang được triển khai. Sản xuất nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, đầu tư xây dựng... cơ bản ổn định.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy xã Đông Thành.

Bí thư Đảng ủy xã Đông Thành Nguyễn Chí Thành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang kiểm tra quy hoạch kho bãi tập kết hàng hóa tại khu 12 Khải Xuân, xã Đông Thành.

Sau khi khảo sát thực tế địa điểm quy hoạch trung tâm kho bãi hàng hóa và thăm doanh nghiệp đang đầu tư sản xuất gạch granite tấm lớn ngói tráng men màu cao cấp PTG Việt Nam tại xã Đông Thành, hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bãi Ba, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao việc doanh nghiệp đầu tư dây chuyền sản xuất tại địa phương, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đồng chí lưu ý doanh nghiệp phải áp dụng các giải pháp sản xuất tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững.

Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đông Thành, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, vận hành tốt bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Trao đổi làm rõ những khó khăn vướng mắc, đồng chí giao các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với xã để tập trung tháo gỡ. Đồng chí yêu cầu phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường đào tạo cán bộ; quan tâm chuyển đổi số trong quản lý, điều hành; xây dựng nghị quyết chuyên đề để phát huy tiềm năng địa phương; tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, tập trung phát triển các sản phẩm OCOP có thế mạnh; tập trung giải phóng mặt bằng, thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư công...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Liên Minh.

Đối với xã Liên Minh, tổng thu nhập trên địa bàn năm 2025 ước đạt 905,8 tỷ đồng; tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 7,4%, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng; các doanh nghiệp, HTX tạo việc làm thường xuyên cho hơn 8.000 lao động với mức thu nhập bình quân khoảng 7 triệu đồng/người/tháng. Sản xuất nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch tăng trưởng khá, chất lượng văn hóa - xã hội được nâng cao, quốc phòng - an ninh được bảo đảm...

Bí thư Đảng ủy xã Liên Minh Phùng Thanh Sơn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Ghi nhận những kết quả xã Liên Minh đạt được, đặc biệt là sớm ổn định tổ chức bộ máy sau khi sáp nhập, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã xác định rõ mục tiêu, phương hướng, vấn đề mấu chốt của xã cũng như các địa phương là phải có chương trình hành động cụ thể để biến những chủ trương, định hướng thành hiện thực. Lãnh đạo và mỗi cán bộ, đảng viên phải bám cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, phục vụ tốt nhu cầu giải quyết TTHC của Nhân dân...

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc.

Trong phát triển kinh tế, đồng chí đề nghị xã Liên Minh tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch xã thời kỳ 2021 - 2030, bảo đảm đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất và các ngành, lĩnh vực; thu hút phát triển công nghiệp nhưng phải đảm bảo môi trường.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành đã trao đổi, cho ý kiến chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Phú Thọ phát biểu về chế độ đền bù và giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang đã yêu cầu Ban Thường vụ Đảng uỷ 3 xã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Phan Cường