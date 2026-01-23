Đại hội XIV của Đảng: Lan tỏa niềm tin và khát vọng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước. Hòa chung nhịp đập của cả nước, những đại biểu và người con Đất Tổ mang đến Đại hội không chỉ là niềm tin, niềm tự hào mà còn là những quyết tâm hành động. Từ đột phá về hạ tầng, chuyển đổi số đến việc khơi dậy nguồn lực văn hóa, con người... tất cả đang cùng hướng đến việc tạo nên một diện mạo mới cho đất nước và quê hương Phú Thọ.

Đại biểu tỉnh Phú Thọ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để Việt Nam vững bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030.

Tại phiên khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh và khẳng định: Đại hội XIV là Đại hội của niềm tin, khát vọng, đột phá, hành động, kỷ luật, sáng tạo, của đoàn kết và phát triển. Chúng ta có đủ cơ sở để tin tưởng: Khi thống nhất cao về tư tưởng; quyết liệt trong hành động; nghiêm minh trong kỷ luật; nhân dân thật sự là trung tâm, nhất định chúng ta sẽ biến khát vọng thành hiện thực; đưa đất nước tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Đại biểu Nguyễn Minh Tường.

Trao đổi bên hành lang Đại hội, đại biểu Nguyễn Minh Tường - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ phấn khởi: Là đại biểu đại diện cho ngành khoa học công nghệ Phú Thọ dự Đại hội XIV của Đảng, tôi rất phấn khởi, tự hào và đặt trọn niềm tin vào sự đổi mới tư duy, tầm nhìn và đặc biệt là những quyết sách chiến lược lớn của Đảng để đưa đất nước ta tiến vào kỷ nguyên mới.

Một trong các chiến lược lớn đó là lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trung tâm, động lực của tăng trưởng mới dựa trên tri thức và công nghệ số. Từ tinh thần Đại hội, chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt để đưa các chủ trương và chiến lược lớn của Đảng đi vào cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước.

Đại biểu Lương Đức Minh.

Cùng với động lực mạnh mẽ từ khoa học và công nghệ, một trong những trụ cột then chốt khác để đưa đất nước tiếp tục phát triển, chính là phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam. Đại biểu Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ chia sẻ: Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam ban hành ngày 7/1/2026 đúng vào thời điểm then chốt khi đất nước hướng tới các cột mốc trọng đại: 100 năm thành lập Đảng (2030) và 100 năm thành lập nước (2045).

Nghị quyết được ban hành ngay trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng ta trong việc đưa văn hóa thật sự trở thành nền tảng vững chắc, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Nghị quyết đã một lần nữa khẳng định phải đưa văn hóa thấm sâu vào mọi trụ cột của đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại, trở thành sức mạnh mềm của quốc gia với quan điểm quan trọng: Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, lấy xây dựng nhân cách con người làm trọng tâm để định hướng hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học vào mục tiêu xây dựng con người phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ; giúp con người nâng cao trí tuệ, tự hoàn thiện nhân cách, hình thành thế giới quan khoa học, hướng tới các giá trị chân - thiện - mỹ.

Theo tôi, trong bối cảnh chuyển đổi số và mạng xã hội tác động sâu sắc đến lối sống, chuẩn mực và hệ giá trị, việc Nghị quyết 80-NQ/TW nhấn mạnh vai trò điều tiết của văn hóa mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đại biểu Phan Trọng Tấn.

Tập trung vào việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững, các đại biểu đoàn Phú Thọ đã có những kiến nghị và giải pháp cụ thể nhằm cụ thể hóa 3 đột phá chiến lược phù hợp với thực tiễn địa phương và xu thế phát triển của đất nước. Đại biểu Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định: Tại Đại hội XIV của Đảng, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ tham gia tích cực và trách nhiệm vào nhiều nội dung của các văn kiện trình tại Đại hội.

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững theo tinh thần Đại hội XIV, bên cạnh tập trung vào việc nâng cao năng lực quản trị quốc gia, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng và lấy con người làm trung tâm, một trong những trọng tâm cần quan tâm là thực hiện tăng trưởng xanh, thu hẹp chênh lệch vùng miền, thúc đẩy công nghệ để đạt mục tiêu thu nhập cao.

Tôi quan tâm nhiều đến vấn đề xây dựng và hoàn thiện thể chế. Thể chế phù hợp sẽ tạo động lực phát triển, thể chế không phù hợp sẽ kìm hãm sự phát triển. Vấn đề đặt ra là phải nhận thức đúng và xây dựng được một thể chế phát triển phù hợp, hiệu quả. Chính vì thế, Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đã đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Khẳng định công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật là một trong những đột phá chiến lược, là “đòn bẩy” quan trọng để giải phóng mọi nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển; đồng thời, yêu cầu xây dựng hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, hiện đại, khả thi, minh bạch, lấy hiệu quả phát triển và lợi ích của Nhân dân làm thước đo, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, xã hội và thị trường.

Thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ tạo nền tảng pháp lý vững chắc, bảo đảm đất nước tự chủ, tự lực, tự cường, vững bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

Đại biểu Bùi Thị Kim Tuyến.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Đại hội sẽ quyết định đường lối phát triển đất nước, với khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Đại biểu Bùi Thị Kim Tuyến - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ khẳng định: Vinh dự, tự hào và trách nhiệm khi là đại biểu về dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngay sau Đại hội, chúng tôi sẽ cụ thể hóa tầm nhìn chiến lược của Đại hội bằng những hành động thiết thực.

Đối với Trường Chính trị tỉnh, chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống thông qua việc xây dựng các chương trình hành động cụ thể, tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng nội dung đại hội đến cán bộ, giảng viên và tích hợp nội dung Nghị quyết vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Cùng với đó, là các giải pháp thiết thực, khả thi giúp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đại hội, đưa tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh và bền vững, xứng tầm với một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của vùng Đất Tổ.

Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu đoàn Phú Thọ tại Đại hội XIV là lời cam kết mạnh mẽ của những người con Đất Tổ trước vận hội mới của dân tộc. Tất cả đang kết tinh thành sức mạnh tổng hợp, trở thành động lực để Phú Thọ bứt phá, vươn mình cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của sự giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.

Đinh Vũ