Dai-ichi Life Việt Nam ký kết hợp tác bảo lãnh viện phí với Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ

Ngày 23/12, nằm trong chiến lược luôn đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) và Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ bảo lãnh viện phí, nhằm mang đến cho khách hàng và gia đình cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, giảm bớt áp lực tài chính và an tâm điều trị.

Ông Trương Minh Tâm, Phó TGĐ Dịch vụ Bảo hiểm, Dai-ichi Việt Nam (trái) và Thạc sĩ Trần Liên Việt, Phó TGĐ Hệ thống Y tế Hùng Vương ký kết hợp tác bảo lãnh viện phí

Thông qua thỏa thuận hợp tác này, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục mở rộng mạng lưới bảo lãnh viện phí lên gần 400 cơ sở y tế uy tín trong nước và quốc tế, khẳng định nỗ lực của Công ty trong việc nâng cao trải nghiệm và quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho khách hàng và gia đình.

Ông Trương Minh Tâm - Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Bảo hiểm, Dai-ichi Life Việt Nam, chia sẻ: “Với triết lý kinh doanh “Khách hàng là trên hết”, chúng tôi không ngừng cải tiến sản phẩm, dịch vụ, đầu tư công nghệ số, mang đến khách hàng các giải pháp bảo vệ tài chính và chăm sóc sức khỏe ưu việt. Trong chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty, việc mở rộng mạng lưới bảo lãnh viện phí giữ vai trò quan trọng. Chúng tôi rất vinh dự khi được hợp tác, đồng hành và chia sẻ chung tầm nhìn “Vì tương lai an tâm, hạnh phúc của người dân Việt” cùng Bệnh viện Đa Khoa Hùng Vương. Với sự đồng lòng, cam kết và trách nhiệm, mối quan hệ hợp tác này sẽ ngày càng bền chặt, tạo ra nhiều giá trị thiết thực cho khách hàng, cộng đồng và xã hội”.

Thạc sĩ Trần Liên Việt, Phó Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Hùng Vương cho rằng: “Với vai trò là cơ sở y tế, chúng tôi mong muốn Bệnh viện không chỉ là nơi đáng tin cậy cho khách hàng gửi gắm việc chăm sóc sức khỏe và an tâm điều trị, mà còn là đối tác đồng hành, uy tín của Dai-ichi Life Việt Nam với phương châm “Tận tâm với khách hàng, Liêm chính với đối tác, bệnh nhân và Nhân văn – chăm sóc, đồng cảm và chia sẻ” trong quá trình điều trị. Sự hợp tác hôm nay sẽ mở ra quá trình phát triển bền vững, tạo ra nhiều cơ hội mới cho cả hai đơn vị, đồng thời mang đến nhiều giải pháp bảo vệ tài chính và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ công nhân viên, khách hàng của chúng tôi, góp phần xây dựng một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc cho người dân”.

Sự hợp tác bảo lãnh viện phí với Dai-ichi Việt Nam góp phần tạo thêm nhiều giải pháp bảo vệ tài chính và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ công nhân viên, khách hàng của hệ thống Y tế Hùng Vương

Song hành cùng hoạt động kinh doanh hiệu quả, Dai-ichi Life Việt Nam luôn dành nhiều tâm huyết, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Thông qua Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp”, Công ty đã khởi xướng nhiều chương trình và sáng kiến hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa, tổng số tiền đóng góp lên đến hơn 88 tỷ đồng xuyên suốt bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội trong hơn 18 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam.

Sau hơn 18 năm hoạt động, Dai-ichi Life Việt Nam đã từng bước xây dựng nền tảng vững chắc, giữ vững vị thế Top 4 công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu, phục vụ hơn 5 triệu khách hàng và gia đình trên toàn quốc. Kiên định với triết lý kinh doanh “Khách hàng là trên hết”, Dai-ichi Life Việt Nam không ngừng cải tiến sản phẩm, dịch vụ và đầu tư công nghệ số nhằm mang đến các giải pháp bảo vệ tài chính và chăm sóc sức khỏe ngày càng ưu việt. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức, trong 9 tháng đầu năm 2025, Dai-ichi Life Việt Nam vẫn đạt kết quả kinh doanh đáng khích lệ: tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 13.400 tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới trên 2.170 tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu các công ty BHNT nước ngoài tại Việt Nam. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 1.690 tỷ đồng, nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 840 tỷ đồng. Tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 4.236 tỷ đồng, nâng tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm lên hơn 28.490 tỷ đồng trong gần 18 năm qua. Tổng trích lập dự phòng nghiệp vụ gần 57.000 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong năm 2025, Dai-ichi Life Việt Nam là doanh nghiệp BHNT tiên phong hoàn thiện danh mục sản phẩm thế hệ mới, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn chuyển mình của thị trường. Song song đó, Công ty nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hệ sinh thái Chăm sóc Sức khỏe & Hạnh phúc nhằm mang đến trải nghiệm hiện đại và thân thiện hơn cho khách hàng. Với những đóng góp tích cực cho nền kinh tế - xã hội và cộng đồng, Dai-ichi Life Việt Nam đã được vinh danh qua các giải thưởng uy tín: “Top 500 Doanh nghiệp Lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2025”; “Top 50 Doanh nghiệp Đổi mới Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2025”; “Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025”; “Doanh nghiệp Vì Cộng đồng – Saigon Times CSR” lần thứ 7 liên tiếp (2019 - 2025); “Doanh nghiệp Văn hóa UNESCO 2025”...

