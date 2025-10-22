Đại úy Hồ Văn Hữu - thầy giáo quân hàm xanh “gieo chữ” trên dãy Trường Sơn

Suốt 5 năm qua, ở xã A Dơi (tỉnh Quảng Trị), có một lớp học xóa mù chữ đặc biệt do những người lính biên phòng và cán bộ phụ nữ tổ chức. Trong đó, Đại úy Hồ Văn Hữu, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ba Tầng là một trong những người dành nhiều tâm huyết với lớp học nhất.

Yêu hình ảnh người chiến sĩ biên phòng

Khi trời bắt đầu nhá nhem tối, ở lớp học xóa mù chữ xã A Dơi, Đại úy Hồ Văn Hữu và những người lính biên phòng lại tất bật sửa soạn bàn ghế đón những học viên đặc biệt. Họ là đồng bào dân tộc thiểu số đã lớn tuổi đến học chữ, có người đến xóa tái mù chữ, có người Lào đến học tiếng Việt.

Đại úy Hồ Văn Hữu đã có 5 năm đứng lớp xóa mù chữ ở A Dơi.

Để có được những lớp học đông vui, hăng say học tập, Đại úy Hồ Văn Hữu đã đến từng nhà vận động người dân đến lớp, có nhà phải đi nhiều lần hoặc lên tận rẫy giải thích, vận động. Những lớp học này giúp bà con biết chữ, biết thêm kiến thức xã hội, thể hiện tình cảm đặc biệt quân dân nơi biên giới.

Đại úy Hồ Văn Hữu sinh năm 1992, là người dân tộc Bru-Vân Kiều, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở xã Hướng Hiệp (tỉnh Quảng Trị). Gia đình đông anh em, bố mất sớm, mẹ làm nông tảo tần vất vả nuôi anh em Hữu ăn học nên người. Ngay từ nhỏ, Đại úy Hồ Văn Hữu luôn dành cho các anh Bộ đội Biên phòng một tình cảm đặc biệt và có ước mơ cháy bỏng được khoác lên mình màu xanh áo lính, được thực hiện nhiệm vụ khó khăn, gian khổ nhưng rất đỗi vinh quang - quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Với tình yêu lớn lao và sự quyết tâm, chàng trai trẻ Hồ Văn Hữu đã trúng tuyển vào Học viện Biên phòng năm 2012. Sau 4 năm miệt mài đèn sách, rèn luyện kỷ luật, Hữu tốt nghiệp và được phân công về Bộ đội Biên phòng TP Huế công tác theo diện tăng cường trong 4 năm. Tháng 9-2020, Hữu về nhận công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, được giao nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Ba Tầng với chức vụ Đội trưởng Đội Vận động quần chúng.

Lớp học đặc biệt nơi biên cương

Vốn là người dân tộc thiểu số nên Đại úy Hồ Văn Hữu hiểu rằng, đa phần bà con có trình độ dân trí còn thấp, tỷ lệ không biết chữ cao và đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn. "Hai xã miền núi A Dơi và Ba Tầng (cũ) có đến 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Vân Kiều, Pa Kô, đời sống vật chất và tinh thần của bà con còn thấp. Đặc biệt, cơ sở phục vụ giáo dục còn hạn chế, đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công tác giáo dục trên địa bàn", Đại úy Hồ Văn Hữu chia sẻ.

Đặc biệt, qua rà soát thống kê địa bàn hai xã, Đại úy Hồ Văn Hữu nhận thấy số hội viên phụ nữ tái mù chữ chiếm tỷ lệ khá cao, đặc biệt là tại bản A Dơi Đớ, xã A Dơi, huyện Hướng Hóa (cũ) có 43 hộ.

Vì vậy, tháng 10-2021, Đại úy Hồ Văn Hữu đã tham mưu cho Ban chỉ huy Đồn xây dựng kế hoạch, phối hợp với UBND xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã A Dơi tiến hành khảo sát, lập danh sách và vận động chị em phụ nữ tham gia các lớp học “Xóa mù chữ”.

“Sau khi được Đồn và UBND xã đồng ý kế hoạch, tôi đã cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn, cán bộ Hội phụ nữ đến từng gia đình vận động bà con đến lớp học chữ, chuẩn bị phòng học, thiết bị giảng dạy cho ngày khai giảng”, Đại úy Hồ Văn Hữu tâm sự.

Lớp học được tổ chức tại nhà văn hóa thôn vào buổi tối, từ 19 giờ 15 phút đến 21 giờ 15 phút, đây là khung giờ mà nhiều gia đình đã ăn cơm tối và phụ nữ có thể đi học. Cứ hết lớp học này đến lớp học khác, mỗi lớp kéo dài khoảng 6 tháng, mỗi tuần 3 đến 4 buổi, đến nay đã mở được tổng cộng 7 lớp với gần 200 học viên.

Đại úy Hồ Văn Hữu tận tình hướng dẫn chị em phụ nữ viết chữ.

Khi lớp học bế giảng, chị em đã đọc thông, viết thạo và làm được các phép tính cơ bản trong phạm vi hàng nghìn. Sau khi hoàn thành các lớp “Xóa mù chữ”, tháng 3-2023, Đại úy Hồ Văn Hữu tiếp tục được đơn vị, địa phương tín nhiệm giao nhiệm vụ phối hợp với các nhà trường trên địa bàn và Hội Liên hiệp phụ nữ hai xã rà soát, mở 2 lớp “Xóa tái mù chữ” cho 115 học viên.

Dạy những học sinh đặc biệt không thể tránh khỏi những khó khăn đặc biệt như thiếu trang thiết bị, tài liệu học tập. Hay như học viên chỉ có thể lên lớp vào buổi tối, ban ngày không có thời gian ôn tập vì bận đi làm rẫy nên hay quên bài. "Nhiều học viên lớn tuổi nên việc tiếp thu các nội dung còn chậm, tay cầm bút viết khó khăn. Có những học viên gần 60 tuổi đi học, mắt đã kém, tai đã yếu, song với tinh thần ham học nên được cả lớp biểu dương và động viên, sau một thời gian các học viên có sự tiến bộ rõ rệt", Đại úy Hồ Văn Hữu chia sẻ.

Bên cạnh đó, Đại úy Hồ Văn Hữu có những phương pháp dạy học độc đáo như lồng ghép văn nghệ và kết hợp tuyên truyền pháp luật vào từng buổi học. Mỗi lần thấy bà con có thể tự viết các giấy tờ tùy thân khi làm thủ tục hành chính, hoặc có thể tự tính nhẩm khi đi chợ, sử dụng điện thoại hay dạy con đọc chữ, Đại úy Hồ Văn Hữu vui mừng khôn xiết. “Tôi thấy đây là vinh dự lớn lao của một người lính biên phòng, không chỉ gìn giữ chủ quyền quốc gia mà còn giúp nâng cao dân trí, cải thiện đời sống cho bà con vùng biên cương”, Đại úy Hồ Văn Hữu tâm sự.

Chị Hồ Thị Moan, học viên lớp học chia sẻ: “Trước đây, tôi không biết chữ, làm việc gì cũng khó, cũng sợ bị lừa. Sau khi tham gia lớp học, tôi đã có thể đọc, viết, sử dụng điện thoại và biết tính toán khi mua, bán hàng hóa, không sợ bị lừa nữa”.

Tận tụy với công việc, với nhân dân

Bên cạnh công việc xóa mù chữ, Đại úy Hồ Văn Hữu còn phối hợp với giáo viên các trường, các tổ chức đoàn thể trong xã vận động gần 60 em đang trong độ tuổi đi học được đến trường. Ngoài ra, anh còn được Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Ba Tầng giao nhiệm vụ giúp đỡ và dạy dỗ trực tiếp 2 em là con nuôi của Đồn và 10 em thuộc chương trình “Nâng bước em đến trường”. Trong năm 2025, có 2 em trúng tuyển đại học, 1 em là sinh viên người Lào đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng y tế Quảng Trị, hiện đang công tác tại huyện Sa Muội, tỉnh Salavan, Lào.

Với vai trò Bí thư Đoàn Thanh niên của Đồn, Đại úy Hồ Văn Hữu còn phát động đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ người dân mỗi khi thiên tai, bão lũ, sửa chữa nhà, công trình công cộng, duy trì tổ an ninh tự quản thôn, tổ chức ra quân phát quang cỏ dại thông tầm nhìn biên giới, sạch đường đẹp ngõ; tổ chức Tết Thiếu nhi cho học sinh và các hoạt động tri ân, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đặc biệt, Đại úy Hồ Văn Hữu còn phối hợp tổ chức được gần 30 tiết học ngoại khóa về chủ đề biên cương Tổ quốc cho học sinh trên địa bàn.

"Qua từng con chữ, từng trang sách, tôi mong muốn góp phần giúp bà con nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, tự tin vươn lên trong cuộc sống. Tôi tin rằng, khi tri thức được lan tỏa, tình cảm quân dân thêm gắn bó, thì “thế trận lòng dân” nơi biên giới sẽ càng thêm vững chắc. Mong rằng, bà con sẽ tiếp tục đồng hành, sát cánh cùng Bộ đội Biên phòng trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới", Đại úy Hồ Văn Hữu tâm sự.

