Dốc Đồi Ngồng - con đường từ sức dân

Trời còn mờ sáng, từ khắp các nẻo đường trong khu 7, xã Lai Đồng người dân đã đổ về dốc Đồi Ngồng. Người cầm cuốc, cầm xẻng, người cầm bừa cào, người thì chạy xe chở cát, chở đá, ai cũng vội rảo nhanh chân về phía trước. Hôm nay Nhân dân khu 7 làm đường lên dốc Đồi Ngồng, tuyến đường chỉ có 100m nhưng là “cửa ngõ” giữa khu dân cư và khu trồng trọt, chăn nuôi của bà con. Bao năm nay chỉ vì “kẹt” giữa con dốc lởm chởm toàn đá mà việc thu hoạch mùa màng, cây cối, vật nuôi của bà con gặp nhiều khó khăn. Nhưng sau hôm nay, mọi khó khăn, vất vả chỉ còn là quá khứ, thay vào đó con đường bê tông mới phẳng lì, nối nhịp sinh hoạt, sản xuất cho bà con...

Nhân dân khu 7 làm đường qua dốc Đồi Ngồng.

Nghị quyết mở đường

Khu dân cư số 7 có 108 hộ với 480 khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mường. Đời sống kinh tế của bà con trong khu chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và trồng rừng. Khu dân cư sinh sống và khu sản xuất nông nghiệp chia cách bởi dốc Đồi Ngồng.

Ông Hà Văn Hoành - người có uy tín trong cộng đồng chia sẻ: “Từ ngày xưa cha ông chúng tôi đã lựa chọn khu trồng trọt, chăn nuôi tập trung phía bên kia dốc Đồi Ngồng. Nhiều năm trở lại đây, người dân trong khu có điều kiện về kinh tế đã đầu tư trồng rừng, làm trang trại với quy mô lớn, tập trung. Tuy nhiên, đường đi lại rất khó khăn, chỉ có duy nhất một con đường kết nối lởm chởm toàn đá to. Mùa mưa sạt lở thường xuyên, vừa nguy hiểm, vừa gần như bị chia cắt hoàn toàn, gây ảnh hưởng lớn đến các vụ thu hoạch hoa màu cũng như chăn nuôi. Người dân di chuyển chủ yếu đi bộ, vừa mất thời gian lại không hiệu quả”.

Xác định rõ khó khăn trên địa bàn khu dân cư, trong những năm qua, chi bộ, ban công tác mặt trận cũng thường xuyên đưa vấn đề này ra bàn bạc, tìm phương án giải quyết.

Theo chia sẻ của một số người dân, cách đây vài năm, khu dân cư cũng đã quyết tâm để thực hiện tuyến đường này, giải quyết khó khăn cho Nhân dân, tuy nhiên khi đó chưa nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của người dân, kinh phí lại lớn so với mặt bằng thu nhập của bà con nên mặc dù đã triển khai nhưng không thực hiện được.

Nhiều năm qua, dốc Đồi Ngồng như “chướng ngại vật” để bà con khu 7 vươn lên phát triển kinh tế. Không thể bàn lùi cũng như trì hoãn việc làm đường, Chi bộ khu 7 họp thống nhất xây dựng thành chuyên đề sinh hoạt để tiến tới ra Nghị quyết.

Bà Hà Thị Tiên - Bí thư Chi bộ cho biết: “Chúng tôi họp bàn các giải pháp để quyết tâm phải thực hiện được càng sớm càng tốt, vì mùa mưa lũ sắp về đúng vào thời điểm thu hoạch hoa màu của bà con. Chi bộ đã thống nhất thuê máy múc để làm mặt bằng, toàn bộ nguyên vật liệu sẽ do Nhân dân đóng góp, ngoài ra ai có công thì góp công, ai có sức thì góp sức. Tuy nhiên để việc triển khai được nhanh chóng, chúng tôi cũng xây dựng đóng góp theo 3 mức: Với hộ không có ruộng, không sản xuất trong khu vực đóng 150 nghìn đồng, hộ có ruộng đóng 300 nghìn đồng, hộ có lều trại đóng 600 nghìn đồng và hộ có trang trại đóng 1 triệu đồng”.

Nghị quyết sau khi thông qua được chi bộ tuyên truyền rộng rãi tới toàn thể Nhân dân, công khai các mức đóng theo từng trường hợp. Với sự chuẩn bị chu đáo và những giải pháp phù hợp với thực tế địa phương, nghị quyết của Chi bộ khu 7 đã đi vào cuộc sống, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Con đường dốc Đồi Ngồng hoàn thành tạo thuận lợi cho Nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hoá, thúc đẩy sản xuất nông - lâm nghiệp.

Nhân dân đồng lòng

Chưa đầy một tháng sau khi có Nghị quyết của Chi bộ, 100% hộ dân trong khu 7 tham gia hưởng ứng đóng góp với tổng số tiền 42 triệu đồng. Tiền đã có, lòng dân đã quyết, ngày đẹp đã điểm, từ sáng sớm, con đường đến dốc Đồi Ngồng nhộn nhịp tiếng cười nói, tiếng máy chạy ầm ầm. Từ già trẻ lớn bé, ai cũng muốn góp tay, góp sức với con đường chung. Các cụ già không tham gia làm đường thì chuẩn bị nước uống, cổ vũ động viên, cánh thanh niên thì vừa làm vừa nói chuyện, thỉnh thoảng có tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”, tạo không khí rất náo nhiệt.

Ông Hà Văn Tơ chia sẻ: “Đây là nguyện vọng cũng là mơ ước của người dân bao nhiêu năm nay. Chỉ một đoạn đường ngắn thôi, nhưng dốc dựng đứng, toàn đá lởm chởm, chạy xe không được, mùa mưa thì nước xối xả không ai dám qua lại. Một số hộ dân ở phía trong gần như bị chia cắt. Chính bởi vậy lần này Chi bộ rồi khu dân cư quyết tâm làm đường là chúng tôi ủng hộ lắm. Làm suốt từ sáng sớm đến gần 2h chiều thì xong. Ai cũng vui và phấn khởi vì có công sức của mình đóng góp trong đó”.

Suốt bao nhiêu năm con đường hiện hữu ở đó như cánh cửa chặn lại sự phát triển của bà con trong khu, nhưng khi Chi bộ đã quyết, lòng dân đã đồng thuận, chỉ chưa đầy một ngày, tuyến đường dài 100m, rộng 3m đã hoàn thành. 108 hộ dân, có hộ góp của, có hộ góp công, ai nấy đều hăng hái, coi đây là việc chung của cả xóm, cả làng. Không khí lao động nhộn nhịp, tiếng cười xen lẫn tiếng máy trộn bê tông rộn vang. Mỗi tấm lòng, mỗi giọt mồ hôi đổ xuống đều góp vào thành quả là con đường mới bê tông chắc chắn, thuận tiện cho bà con đi lại, vận chuyển nông sản.

Đang chạy xe bon bon chở lúa vừa thu hoạch từ khu ruộng phía bên kia dốc Đồi Ngồng về nhà, chị Đinh Thị Khuyên hồ hởi: “Những năm trước vào mùa thu hoạch vất vả lắm, phải gánh, thồ đi lại mất nhiều thời gian, giờ thì xe máy chạy thẳng vào tận chân ruộng, chân đồi, thuận tiện lắm. Mà mùa mưa năm nay chắc chắn người dân khu 7 không còn lo nữa rồi. Làm được đường chúng tôi phấn khởi lắm”.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đinh Thị Tuyết Mai - Bí thư Đảng ủy xã Lai Đồng cho biết: “Trước khi làm con đường dốc Đồi Ngồng, Nhân dân khu 7 đã đóng góp kinh phí làm một số tuyến đường trong khu, nhiều hộ dân tham gia hiến đất làm đường giao thông và các công trình công cộng. Đây là việc làm thiết thực, cụ thể hóa phong trào “Dân vận khéo” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Là minh chứng sinh động cho tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, khẳng định vai trò chủ thể của Nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tuyến đường hoàn thành không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất của người dân mà còn góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống và củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng”.

Dốc Đồi Ngồng hôm nay đã được khoác lên mình chiếc áo bê tông vững chắc, con đường mới không chỉ mở lối cho sản xuất, mà còn kết nối tình làng nghĩa xóm, minh chứng cho sức mạnh đoàn kết và dân vận khéo của chi bộ khu 7 nói riêng và Đảng bộ, chính quyền xã Lai Đồng nói chung. Từ niềm vui về con đường mới, một niềm tin mới được khơi lên, khi lòng dân đồng thuận, sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển.

Thu Hà