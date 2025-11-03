Hồi sinh từ nỗi đau - 10 năm hành trình gieo sự sống trên vùng Đất Tổ

Trong căn phòng làm việc tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Phú Thọ một ngày mưa, TS.BS Hà Thị Bích Vân - Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc vẫn nhớ như in ánh mắt của người vợ trẻ gật đầu đồng ý hiến tạng của người chồng được xác định chết não. Quyết định ấy mở ra cơ hội sống cho 6 người bệnh khác... 10 năm qua, ở BVĐK tỉnh Phú Thọ, những câu chuyện như thế đã trở thành dấu ấn của người ra đi để lại sự sống kết thành phép màu hồi sinh.

Ekip phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cúi đầu tri ân người bệnh hiến tạng (ảnh do Bệnh viện cung cấp)

Hành trình của “phép màu” hồi sinh sự sống

Sau 10 năm, người dân vùng quê Ninh Dân, Thanh Ba (cũ), nay là xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ vẫn kể câu chuyện chị Vi Thị Huyên ở khu 6, hiến một quả thận cho con trai Trần Quang Huy đang mắc bệnh hiểm nghèo như một phép màu kỳ diệu.

Chị Vi Thị Huyên kể về phép màu kỳ diệu đã cứu sống con trai mình

Hành động ấy không chỉ cứu sống con trai mà còn mở ra trang sử mới cho ngành y tế vùng Đất Tổ. Đây chính là ca ghép tạng đầu tiên được thực hiện thành công tại BVĐK tỉnh Phú Thọ vào ngày 25/6/2015. Đưa BVĐK tỉnh Phú Thọ trở thành một trong những bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện ghép tạng. Đây là dấu mốc quan trọng, đặt nền móng cho công tác hiến ghép mô, tạng tại Bệnh viện.

“Đó là thời khắc lịch sử. Quả thận vừa ghép, hồng lên... Chúng tôi hiểu mình đã viết nên một trang sử mới”, bác sĩ Dương Xuân Phương - Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch - Lồng ngực, thành viên ekip tham gia ca ghép thận đầu tiên cách đây 10 năm nhớ lại. Khi ấy, ghép tạng còn là kỹ thuật cao, chỉ thực hiện được tại vài bệnh viện lớn. Nhưng tập thể Ban Giám đốc và các y bác sỹ của BVĐK tỉnh Phú Thọ đã nhìn xa hơn. “Nếu không dám bước đi đầu tiên, sẽ chẳng bao giờ đến đích. Chúng tôi không chỉ muốn chữa bệnh mà muốn gieo niềm tin vào sự sống”, bác sỹ Phương chia sẻ.

Bác sỹ Dương Xuân Phương kể về những ca phẫu thuật hồi sinh sự sống tại BVĐK Phú Thọ

Đây là một quyết định mang tính đột phá nhưng cũng là một hành trình gian khó. Sau khi ký hợp tác với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các bác sĩ của BVĐK tỉnh Phú Thọ bắt đầu quá trình học tập, nhận chuyển giao kỹ thuật trong điều kiện thiếu thốn. Với các bác sỹ được cử đi đào tạo thì mỗi ca mổ là một thử thách; mỗi lần thành công là một phép màu. “Chúng tôi luôn động viên nhau, bởi chỉ cần một sai sót nhỏ là mất đi cơ hội sống của một con người” - bác sĩ Dương Xuân Phương nhớ lại.

Song song với việc đầu tư về con người, Bệnh viện đã tập trung các nguồn lực để đầu tư đồng bộ về trang thiết bị; xây dựng quy trình phối hợp liên khoa chặt chẽ với các bệnh viện lớn có kinh nghiệm trong ghép thận để đưa BVĐK tỉnh Phú Thọ từng bước làm chủ kỹ thuật ghép tạng.

Nhờ đó, đến nay Bệnh viện đã có khả năng hoàn toàn tự chủ lấy, ghép thận từ người cho sống hoặc người cho chết não. Trong 10 năm qua, 100% các ca ghép thận thực hiện tại Bệnh viện đều thành công mà không xảy ra biến chứng. Điều này minh chứng cho năng lực, bản lĩnh, khát vọng vươn lên của đội ngũ y, bác sỹ BVĐK tỉnh Phú Thọ.

Các y bác sỹ BVĐK Phú Thọ hoàn toàn tự chủ trong việc lấy, ghép tạng (ảnh do Bệnh viện cung cấp)

Vui mừng sau khi được ghép thận, anh Triệu Bá Quy ở khu 7 xã Phù Ninh là một trong hai người được ghép thận nói trong nước mắt: Sau ca ghép thận, tôi thấy mình khỏe lại rồi. Thật không thể tin nổi khi tôi đang sống bằng một phần máu thịt của người khác. Cảm ơn các bác sĩ và gia đình người hiến tạng đã cho tôi thêm một cuộc đời.

Các y, bác sỹ vận chuyển tạng từ người hiến chết não đến các bệnh viện lớn để kịp thời ghép cho người bệnh (ảnh do Bệnh viện cung cấp)

Ngoài 2 trường hợp được ghép thận tại Phú Thọ thì từ sự phối hợp chặt chẽ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Mắt Trung ương đã có thêm 4 người đã được ghép mô, tạng gồm 1 người ghép tim, 1 người ghép gan và 2 người ghép giác mạc.

Từ năm 2024 đến nay, Bệnh viện đã vận động thành công 6 ca hiến tạng từ người cho chết não, lấy được 30 mô, tạng ghép cho nhiều người bệnh tại các bệnh viện lớn trong cả nước. Ngoài ra, tính đến tháng 9/2025, Bệnh viện đã lấy và trực tiếp thực hiện 8 ca ghép thận từ người cho chết não ngay tại Bệnh viện giúp “hồi sinh” cho nhiều cuộc đời.

Từ nỗi đau hóa thành sự sống

Ts.Bs Hà Thị Bích Vân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc là người nhiều năm trực tiếp vận động gia đình hiến tạng nên chị thấu hiểu nỗi đau và những khó khăn trong công tác vận động hiến tạng.

Chị chia sẻ: Vận động hiến tạng từ người cho chết não là quá trình vô cùng khó khăn. Gia đình khi ấy đang chịu nỗi đau mất mát quá lớn, nên chúng tôi phải tiếp cận bằng sự chân thành, thấu hiểu. Mỗi lời nói, mỗi ánh mắt đều phải nhẹ nhàng, rõ ràng để họ hiểu rằng sự ra đi của người thân không khép lại mà còn mở ra cơ hội sống cho nhiều người khác.

Bác sỹ Hà Thị Bích Vân động viên và tư vấn cho người thân người chết não hiến mô tạng để cứu người (ảnh do Bệnh viện cung cấp)

Theo chị, mỗi ca hiến tạng là một bài học về lòng nhân ái. “Mỗi lần chứng kiến gia đình đồng ý hiến tạng, chúng tôi đều xúc động, biết ơn, trân trọng. Bởi, đó như một phép màu hồi sinh nhiều cuộc đời mới. Chúng tôi luôn hiểu rằng tuyên truyền, vận động hiến mô, tạng là sứ mệnh cao cả của nghề y để biến mất mát thành nguồn sống mới. Điều đó đã tiếp thêm động lực cho mọi cán bộ, nhân viên trong toàn bệnh viện cố gắng hơn, nỗ lực nhiều hơn vì người bệnh”, Ts.Bs Hà Thị Bích Vân nhấn mạnh.

Các y, bác sỹ chúc mừng người bệnh được ghép tạng từ người cho chết não tại BVĐK tỉnh Phú Thọ (ảnh đo Bệnh viện cung cấp)

Không chỉ là đơn vị tiên phong trong kỹ thuật ghép tạng ở tuyến tỉnh mà BVĐK tỉnh Phú Thọ còn là trung tâm lan tỏa nhân văn mạnh mẽ. Hàng trăm buổi truyền thông, tư vấn trực tiếp tại các chương trình Lễ phát động “Đăng ký hiến mô, tạng”.

Một trong những câu chuyện nhân văn mới được viết nên chính là cái “gật đầu” của chị Hà Thị D, vợ anh Bùi Quang K khi đã vượt lên nỗi đau mất mát, sẵn sàng sẻ chia để mang đến cơ hội sống cho nhiều người.

Chia sẻ với chúng tôi, chị D bảo: Chồng tôi không còn nữa, nhưng trái tim của anh ấy vẫn đập trong lồng ngực người khác; mẹ con, gia đình chúng tôi tin đôi mắt của anh ấy vẫn sáng để nhìn ngắm thế giới trong một con người khác. Như thế, chồng tôi vẫn sống theo một cách khác...

Ban lãnh đạo Bệnh viện đăng ký hiến tặng mô tạng nhằm lan tỏa thông điệp “cho đi là còn mãi” (ảnh do Bệnh viện cung cấp)

10 năm qua, từ ca ghép thận đầu tiên của mẹ con chị Huyên cho đến hàng chục ca ghép tạng ngày nay, BVĐK tỉnh Phú Thọ đã viết nên bản “trường ca” của lòng nhân ái và trí tuệ con người. “Ghép tạng không chỉ là kỹ thuật, mà là câu chuyện của niềm tin vào sự sống. Mỗi khi chứng kiến người bệnh khỏe lại, chúng tôi hiểu mọi nỗ lực, giọt mồ hôi và nước mắt đều xứng đáng”, bác sĩ Dương Xuân Phương - Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch - Lồng ngực người từng tham gia hầu hết các ca phẫu thuật ghép thận ở BVĐK Phú Thọ trong 10 năm qua nhấn mạnh.

10 năm nhìn lại, BVĐK khoa tỉnh Phú Thọ đã khẳng định vị thế tiên phong của y học kỹ thuật cao tuyến tỉnh, nơi thông điệp “cho đi là còn mãi” trở thành hiện thực. Và cũng chính từ nơi này, sự sống đã được nối dài bởi niềm tin, tình yêu thương và lòng nhân ái của con người.

Mạnh Hùng