Người chiến sỹ áo vàng nơi “đèo mây, đèo gió”

Trời đã vào thu, nhưng trên cung đường khúc khủy dốc, nắng vẫn như đổ lửa lên mặt đường nhựa. Giữa dòng xe cộ ngược xuôi. Trong ca trực của mình, trung tá Trương Đức Hậu vẫn đứng thẳng, mắt dõi theo từng làn xe mặc cho mồ hôi rịn ướt lưng áo, khuôn mặt cương nghị với nước da rám nắng thấm đẫm từng giọt mồ hôi...

Trung tá Trương Đức Hậu (thứ 2 từ trái sang) được Bộ Công an khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Bình yên phía sau những “khúc cua tử thần”

Trò chuyện với chúng tôi, Trung tá Hậu kể: Quốc lộ 6 là con đường huyết mạch nối đồng bằng với các tỉnh Tây Bắc. Quãng dài hơn 55 km chạy qua địa phận các xã Tân Lạc, Mai Châu, Tân Mai, Pà Cò được xem là một trong những cung đường nguy hiểm nhất miền Tây Bắc.

Với đèo dốc quanh co, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút, sương mù bất chợt, đặc quánh có thê che khuất tầm nhìn chỉ trong chớp mắt. Đó là cung đường mà anh và đồng đội của mình ở Trạm CSGT Tân Lạc ngày đêm bám tuyến, bám đường. Đảm bảo sự bình yên trên những “khúc cua tử thần” dài cả chục km mang tên Đèo Đá Trắng, Thung Khe và dốc Tân Sơn.

Vốn gốc ở vùng quê Ân Thi, Hưng Yên. Nhưng lớn lên trên vùng đất “bốn mường” nên anh cũng đã coi đây là quê hương mình. Do vậy, sau khi tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân, Trương Đức Hậu đã tình nguyện về làm việc tại mảnh đất còn nhiều gian khó.

Từ đó đến nay, gần 20 năm trải qua nhiều vị trí công tác. Trong đó, phần lớn là gắn bó với các cung đường đèo dốc. “Tôi nghĩ, mình chỉ thật sự sống có ý nghĩa khi giữ được bình yên cho người khác”, Trung tá Trương Đức Hậu chia sẻ với chất giọng chắc nịch.

Ở Trạm CSGT Tân Lạc, công việc của anh thường xuyên gắn với những chuyến tuần tra đêm, những vụ tai nạn bất ngờ, những cuộc rượt đuổi nghẹt thở với các đối tượng tàng trữ, vận chuyển ma túy. “Giữ bình yên trên đường không chỉ là xử phạt. Mà quan trọng hơn là giữ sức khỏe, tính mạng và niềm tin cho người dân”, Trung tá Hậu chia sẻ.

Trung tá Trương Đức Hậu luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm và tận tụy với công việc, với nhân dân

Từ năm 2022 đến nay, anh đã tham gia hơn 2.800 ca tuần tra, kiểm soát, xử lý trên 4.200 trường hợp vi phạm, góp phần thu ngân sách hơn 19,2 tỷ đồng. Đằng sau những con số là sự tận tụy, sự hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ ngày đêm bám đường, bất kể gió mưa, sương giăng trắng trời.

Trong công tác chuyên môn, mỗi con số của anh đều là một câu chuyện. Đó là dấu mốc ghi lại những đêm trắng và cả những lần hiểm nguy cận kề. Có những ca trực xuyên đêm, anh cùng đồng đội cũng chẳng kịp ăn gói mì khi nhận tin báo tội phạm ma túy đang di chuyển qua tuyến.

Tính từ năm 2022 đến nay, anh đã tham gia cùng các tổ công tác của Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đấu tranh, triệt phá hàng chục vụ án ma túy lớn. Đặc biệt, trong 2 ngày 26/6 và 5/7/2025, với vai trò Tổ trưởng tổ công tác, anh trực tiếp chỉ huy bắt giữ 2 vụ, 4 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Thu giữ hơn 400 nghìn viên ma túy tổng hợp với tổng trọng lượng trên 30kg. Đó là những giờ phút nghẹt thở, khi đối tượng liều lĩnh định tông thẳng vào xe lực lượng truy bắt. “Chỉ chậm một giây thôi, đồng đội và mình đã có thể ngã xuống” anh kể mà giọng lặng đi.

Giữa hiểm nguy, vẫn chọn bình an cho đồng đội và Nhân dân

Song hành với đấu tranh tội phạm, Trung tá Hậu còn là hạt nhân trong công tác tuyên truyền pháp luật về TTATGT của đơn vị. Anh đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp để đưa pháp luật đến gần hơn với người dân.

Từ năm 2022 đến nay, anh trực tiếp tham gia 245 buổi tuyên truyền, thu hút gần 146 nghìn lượt người nghe, tổ chức ký cam kết ATGT với hơn 80 nghìn lượt học sinh, 52 nghìn lượt phụ huynh, 1.900 lượt giáo viên và nhiều doanh nghiệp vận tải.

Nhờ những nỗ lực đó, nhiều địa bàn trên tuyến do anh phụ trách đã không còn “điểm đen” về TNGT. Anh bảo: điều mà mỗi CBCS trong đơn vị vui nhất là được nhìn thấy người dân đi lại bình an, không còn cảnh tang tóc vì tai nạn giao thông.

Trung tá Trương Đức Hậu là người lính bản lĩnh và luôn có mặt đầu tiên tại những nơi xảy ra vụ việc gây mất an toàn giao thông trên tuyến (ảnh: trung tá Trương Đức Hậu tham gia xử lý các điểm sạt lở Quốc lộ 6 tại khu vực đèo Thung Khe thuộc địa phận xã Mai Châu)

Chia sẻ với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Văn Đoàn, Trạm trưởng Trạm CSGT Tân Lạc chậm rãi nói khi được hỏi về người đồng đội của mình: Suốt bao năm qua, dù ngày hay đêm, cứ có vụ việc là Hậu luôn là người có mặt đầu tiên. Có lần, tổ công tác chặn bắt đối tượng vận chuyển ma túy liều lĩnh định tông xe vào lực lượng truy bắt. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Hậu vẫn bình tĩnh xử lý, bảo vệ an toàn cho anh em.

Tôi nhớ mãi hình ảnh cậu ấy trở về sau trận đánh, áo dính đầy bụi đường, mồ hôi nhễ nhại mà vẫn nghĩ đến anh em đồng chí, đồng đội trước hết. Trong mắt chúng tôi, Hậu là người chiến sĩ CSGT bản lĩnh, tận tụy, khiêm nhường và luôn đặt an toàn của đồng đội, của nhân dân lên trước chính mình.

Trung tá Trương Đức Hậu (thứ 3 từ phải sang) giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với lực lượng phòng chống ma túy Hoa Kỳ khi sang thăm, làm việc tại Việt Nam

Với thành tích đạt được, nhiều năm liền, anh được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp, được các cấp tặng nhiều Bằng khen, giấy khen, phần thưởng cao quý. Tuy vậy, với Trung tá Hậu phần thưởng lớn nhất là sự tin yêu của nhân dân, là cảm giác bình yên khi khép lại một ca trực an toàn.

Anh luôn tâm niệm: Là chiến sĩ CSGT, mỗi hành động, lời nói đều là hình ảnh của lực lượng Công an trong lòng dân. Mình giữ được niềm tin ấy, nghĩa là giữ được nền tảng vững chắc nhất cho công tác bảo đảm ANTT.

Hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I (2025 - 2030), tin rằng tấm gương của Trung tá Trương Đức Hậu sẽ là một câu chuyện truyền cảm hứng về tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm và tận tụy với công việc, với nhân dân.

Chiều muộn, mây trắng vắt ngang đèo Thung Khe. Dòng xe vẫn nối dài, sương giăng mờ lối. Giữa khoảng mờ mịt ấy, Trung tá Trương Đức Hậu đứng đó, vững chãi như chính cung đường mà anh đang bảo vệ. Để bình yên còn mãi cho từng chuyến xe đi qua cung đường đèo dốc nguy hiểm nhất trên tuyến Quốc lộ 6 xuôi - ngược miền Tây Bắc...

Mạnh Hùng